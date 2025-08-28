Fußball TSV Weiher und Trainer Holger Taube trennen sich Der noch punktlose C-Ligist TSV Weiher sucht einen neuen Trainer. Interimsmäßig übernimmt ein Duo. 28.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Fritz Kopetzky Holger Taube ist nicht mehr Trainer des TSV Weiher, der mit vier Niederlagen in die Saison gestartet ist. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Fußball TSV Weiher will mehr Spiele gewinnen als verlieren Der Fußball-C-Ligist aus dem Mörlenbacher Ortsteil verzeichnet mehr Ab- als Neuzugänge und schraubt dadurch die Erwartungen an die neue Saison zurück. 30.07.2025 Fußball In diesem Jahr nur eine Niederlage für TSV Weiher Der C-Ligist aus dem Mörlenbacher Ortsteil hat am Ende in der Kreisliga noch eine Aufstiegschance, kann aber auch mit Platz vier zufrieden sein. 20.06.2025 Fußball Kreisliga C: Neustart des TSV Weiher ist gelungen Der Absteiger TSV Weiher hat sich in der Kreisliga C gut eingefunden. Trainer Holger Taube will aber noch nicht von Aufstieg sprechen. 31.08.2024 Fußball TSV Weiher will sich erst mal konsolidieren Nach dem Abstieg startet die Elf von Trainer Holger Taube am Sonntag gegen Aschbach II in der Kreisliga C. 03.08.2024 Neuer Trainer beim TSV Weiher Fußball-B-Ligist TSV Weiher hat eine wichtige Personalie geklärt und blickt nach oben. 19.05.2023