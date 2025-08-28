Fußball

TSV Weiher und Trainer Holger Taube trennen sich

Der noch punktlose C-Ligist TSV Weiher sucht einen neuen Trainer. Interimsmäßig übernimmt ein Duo.

Holger Taube ist nicht mehr Trainer des TSV Weiher, der mit vier Niederlagen in die Saison gestartet ist. Foto: Fritz Kopetzky
Holger Taube ist nicht mehr Trainer des TSV Weiher, der mit vier Niederlagen in die Saison gestartet ist.
