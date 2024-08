TSV Weiher will sich erst mal konsolidieren

Eine harte Saison liegt hinter dem TSV Weiher. Fast durchweg auf dem letzten Tabellenplatz rangierend, stieg die Mannschaft von Trainer Holger Taube am Ende dann auch mit deutlichem Rückstand auf die Konkurrenz aus der Fußball-Kreisliga B ab. In der an diesem Wochenende beginnenden Runde tritt der TSV nun in der Kreisliga C an. Auch wenn der Coach mit dem Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden ist, übt er sich im Hinblick auf die Erwartungen in Zurückhaltung: „Wir müssen uns erst mal in der neuen Klasse konsolidieren, bevor wir über irgendwelche Ziele sprechen.“