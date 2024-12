TSV Weiher bekommt Verstärkungen in der Winterpause

Der TSV Weiher war in der vergangenen Saison der Fußball-Kreisliga B so etwas wie die Mannschaft der Herzen. Aufopferungsvoll wurde um jeden Punkt gekämpft, doch zu oft blieben die Zähler unglücklich bei den Gegnern liegen. Es kam dann wie befürchtet: Das Team stieg in die Kreisliga C ab und musste sich dort neu finden.