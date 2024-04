Kreisliga B: TSV Weiher hält eine Stunde gut mit

In der zweiten Halbzeit setzte sich dann doch die Abgeklärtheit der SG Hammelbach/Scharbach gegen den TSV Weiher durch. Doch Weihers Trainer Holger Taube war mit der Leistung seiner Mannschaft beim 0:5 (0:1) in der Fußball-Kreisliga B zufrieden. „Das Ergebnis hört sich deutlicher an, als der Spielverlauf war“, betonte er. Denn in der ersten Hälfte hielten die Einheimischen trotz des 0:1 durch Jan Bauer in der 13. Minute gut mit. Es gab sogar durch Savas Keskin, Michael Kohl und Francesko Calciano die eine oder andere Chance auf den Ausgleich.

Steffen Impe erhöhte aber nach 50 Minuten auf 0:2. Knackpunkt war dann ein nicht gegebenes Abseitstor des TSV, was das 1:2 bedeutet hätte. Doch im Gegenzug fiel das 0:3 wieder durch Impe. „Dann war der Widerstand gebrochen“, sagte Taube. Finn Unger mit dem 0:4 (70.) und Sandro Eisenhauer mit einem Elfmeter in der 85. Minute sorgten für den 0:5-Endstand. Der Coach blickt bereits voraus: Kommende Woche ist Lorsch zu Gast. „Da ist was zu holen“, schwört er seine Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg ein.

TSV Weiher: U. Schmittinger, Steffan (70. Majewski), Stäckler, Helfrich, Werner (46. Alter) Koch, Krastel, Calciano, Everling, A. Schmittinger, Keskin, Kohl.

SG Hammelbach/Scharbach: Wolf, Eisenhauer, Hering, Fiederlein, Quick, Bauer (33. Wiegand), J. Impe, S. Impe, Bergmann (85. Grant), Unger, Fischer.

SV Fürth II - TSV Elmshausen 0:1 (0:0)

„Ein Sieg wäre verdient gewesen“, stellte laut Sprecher Stephan Steiger das Ergebnis den Spielverlauf auf den Kopf. Denn die SV-Reserve erarbeitete sich über die gesamte Partie hinweg eine Vielzahl von Möglichkeiten. Doch es wollte einfach kein Tor fallen. Stattdessen verwertete der TSV eine seiner beiden Chancen in der 83. Minute mit einem „vermeidbaren Konter“ zum Siegtreffer. Taktisch gut standen die Einheimischen hinten tief und arbeiteten konzentriert in der Defensive. Dadurch ergaben sich die vielen Möglichkeiten nach vorn. Eigentlich „lief alles, wie wir uns das vorgenommen hatten“, meinte Steiger. Außer der Chancenverwertung – und das wird bestraft.

SV Fürth II: P. Hartmann, Orhan, Bayraktar (85. Schneider), Karaagac, Görner, Tilki, T. Hartmann (70. Stephan), Tekgezen (35. Hodroj), Hallermeier, Marksteiner, Weise:

SV Affolterbach - Tvgg. Lorsch II 6:0 (1:0)

Nach einem etwas zähen Beginn drehten die Affolterbach in der zweiten Halbzeit gewaltig auf. Vielleicht steckte ihnen in der ersten Hälfte noch das 0:1 in Hammelbach in den Knochen, vermutete SV-Sprecher Arne Wilhelms. Deshalb gestalteten sich die ersten 45 Minuten vor der stolzen Kulisse von 200 Zuschauern auf Augenhöhe. Lorsch machte gut Druck, die Hausherren taten sich schwer, richtig in die Partie reinzukommen. Berat Gül brach mit dem 1:0 in der 32. Minute den Bann. Nach Wiederanpfiff „sind wir uns unserer Stärken bewusst geworden“, meinte Wilhelms.

Das 2:0 in der 46. Minute durch einen Freistoß von Marcel Eckert läutete das Torfestival ein. Danach ging’s wie am Fließband: Nach einem super Steckpass folgte das 3:0 durch Ajdin Pudic in der 53. Minute. Bereits in der 57. legte bereits Thilo Keßler mit dem Kopf zum 4:0 nach. Benedict Steffan markierte nach einer Vorlage von Gül in der 78. Minute das 5:0, sein Bruder Jakob machte nach Pass von Heiser mit dem sechsten Treffer in der 85. Minute das halbe Dutzend voll. Der SV schaut jetzt mit Vorfreude auf das Derby gegen den TSV Gras-Ellenbach und wird es mit Vorsicht angehen – denn man ist durch die Niederlage in Hammelbach gewarnt.

SV Affolterbach: Roth, M. Rettig, Keßler, Bender, Ajdin Pudic, L. Eckert (73. Heiser), M. Eckert, B. Steffan, J. Steffan, Anes Pudic, Gül.

FSG Bensheim - TSV Gras-Ellenbach 4:0 (0:0)

Mit einem dezimierten Kader ging den Gästen in der zweiten Hälfte die Puste aus. Vor der Pause hielten sie gegen die favorisierten Bensheimer gut mit und erarbeiteten sich ein paar Chancen. Doch nach Wiederanpfiff „hat man gemerkt, dass die FSG aufsteigen will“, sagte der Sportliche Leiter Manuel Loipersberger. Der TSV konnte nicht mehr viel dagegensetzen, musste dem großen Platz Tribut zollen und kassierte in regelmäßigen Abständen die Tore.

TSV Gras-Ellenbach: Loipersberger, Steinmann, D. Schäfer, Bekyigit, Gandenberger, Bagci, Fink (65. Lüdtke), Guthy, J. Schäfer, Helm, Scholl.

FSV Zotzenbach - SG Gronau 1:0 (0:0)

Besser als der Tabellenplatz verkaufte sich der Gegner beim FSV. Aus einer guten Defensive heraus konterten die Gäste gefährlich und brachten vor allem Mitte der zweiten Halbzeit dadurch die Zotzenbacher ein ums andere Mal in Bedrängnis. Nach einer ereignislosen ersten Hälfte ohne zählbare Möglichkeiten kamen die Hausherren nach der Pause besser in Spiel. Jucine Baur wurde in der 62. Minute von außen freigespielt, legte auf David Rauch zurück und der erzielte das Tor des Tages. Allerdings drängte die SG danach den FSV hinten rein. Der konnte von Glück reden, dass Dominik Schuch bravourös seinen Kasten sauber hielt. Gegen Ende hin berappelten sich die Zotzenbacher dann wieder und tauchten mehrmals in Überzahl frei vor dem Tor der Gäste auf. Weber, Karadolami und Strubel hatten die Möglichkeit zum 2:0, doch Westerhoff im Tor der SG verhinderte dies mit Glanzparaden. „Ein hart erkämpfter Sieg“, sagte FSV-Vorsitzender Roland Agostin.