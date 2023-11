TV Siedelsbrunn siegt im Spitzenspiel gegen TGB Darmstadt III

Das hat man in Siedelsbrunn vor der Runde nicht erwartet: Auch im Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga C setzen sich die Hausherren des TV 02 Siedelsbrunn gegen eine starke TGB Darmstadt III mit 31:27 durch. Die vielen Zuschauer in der Großraumturnhalle sahen ein qualitativ gutes Handballspiel, das alles geliefert hat: Spannung, Härte und spielerische Klasse auf beiden Seiten.

Die Siedelsbrunner fanden schnell in die Partie und gingen von Beginn an in Führung. Es zeigte sich ein offener Schlagabtausch über die ersten 20 Minuten. Der einzige Unterschied zu Beginn der Partie machte wieder mal Bastian Schmidt im Tor, der immer wieder Akzente setzen konnte. Kurz vor der Halbzeit nutzten die Siedelsbrunner technische Fehler der Gäste eiskalt aus und gingen mit einer 16:10-Führung in die Pause.

Auch im ersten Durchgang hat sich schon angedeutet, dass diese Sechs-Tore-Führung aber keineswegs eine Vorentscheidung war aufgrund der Stärke des Gegners und der Unberechenbarkeit einiger Pfiffe des Unparteiischen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Kai-Oliver Bachner seine Schnelligkeit und brachte den TV 02 schnell mit 20:12 in Führung, die man auch bis zur 50. Minute immer wieder aufrecht erhalten konnte. Ab diesem Zeitpunkt bekam das Spiel aber eine Wendung und der Gast aus Darmstadt witterte wieder die Chance, heranzukommen. Der TV 02 wurde in dieser Phase immer wieder durch Zeitstrafen und Siebenmeterentscheidungen zurückgeworfen. Plötzlich stand es nur noch 26:24 für den TV 02.

Schwill sieht die Blaue Karte

In dieser Zeit wurde auch Christian Schwill mit Bericht (blaue Karte) vom Platz geschickt, die resultierende Strafe wird in Siedelsbrunn genau geprüft.

Die fünfminütige Torpause unterbrach der starke Spielertrainer Jens Eder vom Siebenmeterpunkt, der insgesamt wieder mal zehn Tore zum Heimsieg beitrug. Im Anschluss lieferten Dirk Holzmann und Lukas Senz die Vorentscheidung. Das letzte Tor des Spiels fiel durch die TGB zum 31:27-Endstand.