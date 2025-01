Siedelsbrunn: Public Viewing zur Handball-WM

Siedelsbrunn. Nachdem die Deutsche Handballnationalmannschaft die Hauptrunde erreicht hat, wird der TV 02 Siedelsbrunn die Public- Viewing-Veranstaltungen im Sportlerheim auch für die kommenden Spiele fortsetzen. Schon am vergangenen Dienstag war das Spiel gegen die Dänen auf der Großleinwand in dem Wald-Michelbacher Ortsteil zu sehen. Auch die Spiele gegen Italien am Donnerstag um 18 Uhr und Tunesien am Samstag um 20.30 werden dort zu sehen sein.