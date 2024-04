Unbequeme Gegner für die beiden Odenwälder Verbandsligisten

Die erste Auswärtsniederlage der Saison 2023/24 (0:1 gegen TC Ober-Roden) hat der Fußball-Verbandsliga-Spitzenreiter SV Unter-Flockenbach längst verarbeitet. „Wir haben einfach kein Tor erzielt, dann verliert man eben auch mal so ein Spiel“, sagt Nico Hammann, der zusammen mit Dalio Memic die „Flockies“ trainiert, nach der unnötigen Niederlage. Zugleich macht der Spielertrainer, der einst beim 1. FC Magdeburg auch reichlich Drittliga-Erfahrung sammelte, unmissverständlich klar: „Das Spiel war schnell abgehakt.“

Über Ostern ließ es der unangefochtene Tabellenführer, der aktuell einen 15-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten und damit ersten Verfolger SKV Rot-Weiß Darmstadt aufweist, gelassen angehen. Das Team bestritt am Mittwoch vor den Feiertagen zwar noch ein Testspiel zu Hause gegen die U19 des Drittligisten SV Sandhausen (3:1), allzu große Bedeutung will Hammann dieser Partie jedoch nicht beimessen. „Da haben in erster Linie die Akteure gespielt, die zuletzt nicht so zum Zuge kamen“, sagt der Ex-Profi. Danach durften die Akteure Ostern ohne Training feiern.

Nur auf dem Papier eine leichte Aufgabe

„Diese Woche haben wir uns dann wieder getroffen“, berichtet der Spielertrainer – und natürlich auch den gewohnten Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Denn am Samstag, 6. April, wartet schon wieder eine Auswärtsbegegnung auf die „Flockies“. Und erneut geht es für den SVU gegen ein Team, das noch um den Ligaverbleib kämpft. Hammann und Co. treffen um 15 Uhr auf den momentanen Tabellen-13., 1. FCA Darmstadt, der auf dem ersten direkten Abstiegsplatz und somit auch unter Zugzwang steht und dringend Punkte braucht.

„Das wird wieder ein hartes Spiel“, weiß Hammann, der zudem betont: „Darmstadt hat in der Winterpause noch einmal gut an Personal nachgelegt. Da hat sich einiges getan.“ Man sei deshalb „wirklich sehr gespannt, was auf uns zukommen wird“, zeigt der Unter-Flockenbacher Spielertrainer überdies Respekt vor der auf dem Papier scheinbar leichten Aufgabe.

Die Darmstädter, die das Hinspiel am Wetzelsberg mit 2:5 verloren hatten, haben in den vergangenen fünf Ligapartien beachtliche zehn Punkte geholt, zuletzt den VfR Fehlheim mit 3:1 geschlagen und sind auf dem Weg in Richtung Tabellenmittelfeld.

Lotfi Graidia is wieder fit

Die „Flockies“ wollen diesen Lauf natürlich stoppen und ihrerseits ihre Spitzenposition einmal mehr untermauern. Mithelfen kann dabei wieder Toptorjäger Lotfi Graidia, der im bisherigen Saisonverlauf schon 22 Treffer erzielt hat.

Nach 14-tägiger Krankheitspause ist der Angreifer wieder fit und einsatzfähig. Verteidiger Marco Kaffenberger fällt dagegen nach wie vor aus. Auch auf Abwehrspieler Yannick Ulpins, der sich zuletzt krank abmeldete, muss das Trainergespann Hammann/Memic am Samstag verzichten. Fabio Schaudt ist ebenfalls abwesend.

Foto: Philipp Reimer Torjäger Noah Hannawald ist wieder voll ins ETW-Training eingestiegen und steht wohl schon am Samstag wieder im Kader gegen die TS Ober-Roden.

Der Favoritenschreck kommt in den Überwald

Eintracht Wald-Michelbach ist derzeit die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Verbandsliga. Sieben Siege in Serie hat die Mannschaft um Trainer Ralf Ripperger zuletzt eingefahren, verdienter Lohn ist Platz vier in der Tabelle – sogar Platz zwei ist in Reichweite. Am Samstag erwartet die ETW ab 16 Uhr nun die TS Ober-Roden an der Rudi-Wünzer-Straße, jenes Team, das Titelkandidat SV Unter-Flockenbach vor zwei Wochen die zweite Saisonniederlage beibrachte.

Ober-Roden konnte gegen den Spitzenreiter mit 1:0 gewinnen – die Eintracht ist entsprechend gewarnt. „Mit dem Erfolg gegen den Tabellenersten hat Ober-Roden Selbstvertrauen getankt“, weiß Sportdirektor Amir Imsirovic. Der Verantwortungsträger der ETW erinnert sich zudem nicht gerne an das Hinspiel zurück, denn „wir haben damals hoch verloren“, wie er sagt. TS Ober-Roden – der Favoritenschreck. „Wir sind jetzt in der Bringschuld“, sagt der ETW-Sportdirektor. „Ober-Roden hat uns im Hinspiel vorgeführt“.

ETW hat alle Mann an Bord