Verbandsliga: Eintracht Wald-Michelbach dreht den Geldhahn zu

Die Bombe platzte kurz vor Heiligabend. Fußball-Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach stellt die Zahlungen an Spieler und Trainer ein. Jeder kann in der Winterpause gehen oder unentgeltlich die Runde zu Ende spielen. Das bestätigte ETW-Präsident Peter Bihn am Samstagabend gegenüber unserer Redaktion, nachdem sich die Nachricht zunächst als Gerücht verbreitet hatte.