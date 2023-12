Eintracht Wald-Michelbach verpflichtet ehemaligen Waldhöfer

Eintracht Wald-Michelbach hat in der Winterpause einen Spieler verpflichtet, hinter dem die ganze Region hinterher war – ein starkes Signal des Fußball-Verbandsligisten. Der 20-jährige Florian Butscher aus Lörzenbach durchlief die Jugend des SV Waldhof Mannheim, spielte in der U23 und gehörte in der vergangenen Saison dem Profikader des Drittligisten an, hatte allerdings unter Trainer Christian Neidhardt keinen Einsatz. Im Sommer wechselte der offensive Mittelfeldspieler zum pfälzischen Oberligisten TuS Mechtersheim und absolvierte dort zwölf Spiele.