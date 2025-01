Florian Butscher wechselt zu Verbandsligist Fortuna Heddesheim

Pünktlich zum Start in die Vorbereitung auf die Rückrunde am Samstag, 18. Januar, hat Fußball-Verbandsligist Fortuna Heddesheim nach der Verpflichtung von Linksverteidiger Robert Langer (FC Arminia Ludwigshafen) den zweiten Winter-Transfer unter Dach und Fach gebracht: Der 21- jährige Florian Butscher kommt von Eintracht Wald-Michelbach, die dieser Tage ihre Mannschaft vom Spielbetrieb in der Gruppenliga Darmstadt zurückgezogen hat.