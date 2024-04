Wie hat sich die Arbeit der Klassenleiter im Sport verändert?

Ein halbes Jahrhundert im Ehrenamt. Das können nicht sehr viele von sich behaupten. Und Jakob Machel, Tischtenniswart für den Kreis Bergstraße, hatte wohl am wenigsten mit einer solchen Laufbahn gerechnet, als er 1974 „ohne groß nachzudenken“, wie er sagt, als Klassenleiter im Jugendbereich anfing. Damals steckte der Tischtennissport in der Region noch in den Kinderschuhen.