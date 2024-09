Wieder eine bittere Pille für den SV Unter-Flockenbach

In großen Ziffern prangte das Endergebnis auf der nagelneuen Anzeigetafel und machte es zusätzlich umso deutlicher, dass der SV Unter-Flockenbach in der Fußball-Hessenliga einmal mehr mit leeren Händen dastand. 1:2 hieß es am Ende des Kerwespiels gegen den SC 1960 Hanau. Umso bitterer wird die knappe Niederlage durch den Umstand, dass der entscheidende Gegentreffer in der 90. Minute fiel. Wieder einmal.