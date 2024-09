6:0 in Bürstadt: SV Unter-Flockenbach macht sich im Pokal locker

Foto: Ernst Lotz

Max Heckhoff klärt im Strafraum des SV Unter-Flockenbach mit dem Kopf: Nach der unglücklichen 1:2-Heimniederlage in letzter Minute gegen den SC 1960 Hanau kommt am Samstag schon wieder eine Hanauer Mannschaft auf den Wetzelsberg: Diesmal ist es der 1. Hanauer FC 93, der älteste Fußballklub in Hessen.