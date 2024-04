Youngster Philipp Turzer freut sich auf Gänsehautmomente im Derby

Lucas Oppermann hat in seiner Zeit als aktiver Fußballer schon viel erlebt, der Spielertrainer von Fußball-Kreisoberligist FC Fürth hat unter anderem vier Spiele im DFB-Pokal absolviert, hinzu kommen mehr als 150 Regionalliga-Spiele sowie knapp 90 Partien in der Oberliga.

Doch nicht nur im Hinspiel-Derby habe Turzer, der den brasilianischen Ex-Nationalspieler Dani Alves als sportliches Vorbild bezeichnet („Das bezieht sich aber ausschließlich auf seine fußballerischen Fähigkeiten“; Alves wurde im Februar wegen Vergewaltigung zu einer viereinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt, Anm. d. Red.), vollauf überzeugt, wirft Spielertrainer Lucas Oppermann ein: „Vom ersten Tag meiner eigenen Anwesenheit beim FC an, ist Philipp ein absoluter Leistungsträger. Als Trainer wie als Mitspieler schätze ich ihn überaus, vor allem ob seiner ehrgeizigen und ambitionierten Art. Er ist extrem lernwillig und ein Spieler, mit dem ich verhältnismäßig wenig sprechen muss, weil bei ihm das mentale Fundament absolut gegeben ist.“ Der 19-Jährige sei für ihn die „absolute Nummer eins auf der Position des rechten Verteidigers in der Kreisoberliga“, führt Oppermann weiter aus. Nicht umsonst sei der 19-Jährige inzwischen auch schon zum zweiten Kapitän aufgestiegen. Und so ist es für den Ex-Profi auch nur eine Frage der Zeit, wann Philipp Turzer in den höheren Spielklassen anzutreffen sei. „Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ihm dies bei uns gelingt“, merkt Oppermann mit einem Augenzwinkern an.