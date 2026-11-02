Tischtennis Zweite Mannschaft setzt ihren Erfolgskurs fort Mitlechtern feiert 6:4-Heimsieg gegen SV Hammelbach. Erste Mannschaft fällt zurück. von Dieter Rauch 02.11.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Ernst Lotz Matthias Schork sicherte den wichtigen 4:4-Ausgleich für die SG 03 Mitlechtern II im Spiel gegen Hammelbach. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: