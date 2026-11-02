Tischtennis

Zweite Mannschaft setzt ihren Erfolgskurs fort

Mitlechtern feiert 6:4-Heimsieg gegen SV Hammelbach. Erste Mannschaft fällt zurück.

Matthias Schork sicherte den wichtigen 4:4-Ausgleich für die SG 03 Mitlechtern II im Spiel gegen Hammelbach. Foto: Ernst Lotz
Matthias Schork sicherte den wichtigen 4:4-Ausgleich für die SG 03 Mitlechtern II im Spiel gegen Hammelbach.
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