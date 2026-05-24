Nach Niederlage gegen Mitlechtern: Birkenau bleibt wohl Vorletzter

Unter-Abtsteinach. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga gab es zwei Spielabsagen – und einen Meister. Der Tvgg Lorsch reichte das 0:0 gegen Verfolger Eintracht Bürstadt zum Titelgewinn. Die SG Unter-Abtsteinach bekam die drei Punkte aus der Heimpartie gegen den FV Biblis kampflos zugesprochen. „Am Freitagmittag hat Biblis angerufen. Wegen Spielermangels mussten sie passen. Ich dachte, der FV wäre stabiler, aber gut, es ist, wie es ist“, sagte SG-Coach Marcus Lauer. Dennoch musste sich Unter-Abtsteinach nach dem 2:1-Sieg von Olympia Lorsch gegen die SSG Einhausen endgültig aus dem Kampf um Rang zwei verabschieden. Die SGU könnte allerdings noch auf Rang drei vorrücken, liegt derzeit aber einen Punkt hinter Eintracht Bürstadt.

Das Spiel des Tabellenletzten FSG Bensheim, der am Saisonende die Relegation bestreiten wird, gegen den SV Lörzenbach fiel aus.

VfL Birkenau – KSG Mitlechtern 1:2 (0:0)

Daniel Hahn, Trainer des VfL Birkenau, zeigte sich nach der Niederlage im letzten Heimspiel enttäuscht. „Wir haben wieder kein schlechtes Spiel gemacht. Diesmal hat das Glück gefehlt. Wir hatten drei Aluminiumtreffer“, sagte der VfL-Coach. Besonders ärgerlich seien erneut individuelle Fehler gewesen: „Hinten haben wir leider wieder einmal zwei Fehler gemacht, die zu den Gegentoren geführt haben.“

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KSG-Trainer Christian Zeiß sah vor allem die äußeren Bedingungen als Herausforderung: „Die Temperaturen waren schon ein Faktor. Beide Teams haben einige Fehler gemacht.“ Ein Sonderlob verteilte er an seinen Torwart Philippas Schmitt: „Er war ein starker Rückhalt und hat viele Birkenauer Chancen vereitelt. Das Team hat nach dem 3:8 in der vergangenen Woche gegen Eintracht Bürstadt die richtige Reaktion gezeigt.“

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Vorteilen für die Gastgeber traf Mitlechtern kurz nach Wiederbeginn. Carsten Bitsch erzielte das 1:0 (46.). Birkenau erhöhte anschließend den Druck, blieb im Abschluss aber glücklos. Christoph Kilian nutzte einen Fehler des VfL zum 2:0 (77.). Fabio Tschunt gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2 (83.).

„Leider werden wir die Runde wohl auf dem vorletzten Platz beenden. Das wollte ich eigentlich vermeiden“, sagte Daniel Hahn. „Die SG Lindenfels/Winterkasten, die als Drittletzter einen Punkt vor uns steht, ist zwar spielfrei. Wir müssen aber noch zur Tvgg Lorsch, und der Meister will sein letztes Saisonspiel sicher gewinnen.“

VfL Birkenau: Kahlenberg – Sauer (61. Schneider), Niklas Wolk (77. Buchleiter), Philipp Wolk, Wernz (71. Ginader), Jan-Luka Tschunt, Hick, Vitar-Arevalo, Möck, Fabio Tschunt, Niklas Halblaub.

KSG Mitlechtern: Schmitt – Christian Bitsch, Hohrein, Gianluca Müller (71. Clemens Kilian), Carsten Bitsch (76. Hirsch), Christoph Kilian (82. Röhrig), Dippel, Stephan, Julian Schneider, Maurizio Müller, Laurin Schneider.

Tore: 0:1 Carsten Bitsch (46.), 0:2 Christoph Kilian (77.), 1:2 Fabio Tschunt (83.).

SV Unter-Flockenbach II – SG Lindenfels/Winterkasten 4:0 (2:0)

Der SV Unter-Flockenbach II bestimmte die Partie von Beginn an. Markus Moh Amar brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Foulelfmeter (22.) in Führung, nachdem Ervin Beka zuvor zu Fall gebracht worden war. Die SG Lindenfels-Winterkasten bemühte sich zwar um ein geordnetes Spiel, offensiv fehlte jedoch die Durchschlagskraft. David Knapp erhöhte wenig später auf 2:0 (28.).

Auch nach der Pause blieb Unter-Flockenbach die spielbestimmende Mannschaft. Furkan Süzer traf nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 3:0 (70.). Den Schlusspunkt setzte erneut Knapp, der zehn Minuten vor dem Ende mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 (80.) stellte.

Trainer Melvin Schmitt zeigte sich nach dem Sieg zufrieden: „Das war voll in Ordnung von meiner Mannschaft. Von Lindenfels kam nicht viel.“ Bereits vor dem letzten Spieltag steht fest, dass die „Flockies“ die Saison auf Rang fünf der Kreisoberliga abschließen werden. „Vor der Saison war das Erreichen der Top 5 unser Ziel. Das haben wir geschafft, und das ist sehr schön“, sagte Schmitt. bol

SV Unter-Flockenbach II: Boch – Mark Mayer, Jan Mayer, Mulaj, Moh Amar, Kamuff, Ervin Beka, Endrit Beka, Fischer, Dechert, Knapp. Eingewechselt: Adamek (29.), Döner (45.), Süzer (68.), Kreß (89.)