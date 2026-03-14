Paralympics-Abschlussfeier

Andrea Rothfuss und Christian Schmiedt tragen deutsche Fahne

Die Winter-Paralympics in Italien werden beendet. Nun steht das deutsche Fahnenträger-Duo bei der Abschlussfeier fest. Andrea Rothfuss und Christian Schmiedt werden nicht allein einlaufen.

Paralympics-Abschluss als Fahnenträgerin: Andrea Rothfuss. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Paralympics-Abschluss als Fahnenträgerin: Andrea Rothfuss.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Die alpine Skirennläuferin Andrea Rothfuss und Snowboarder Christian Schmiedt sind die deutschen Fahnenträger der Abschlussfeier der Winter-Paralympics in Italien. Wie der Deutschen Behindertensportverband (DBS) am vorletzten Wettkampftag bekanntgab, wird das Duo gemeinsam mit dem deutschen Alpin-Team bei der Zeremonie ins Curling Stadion in Cortina d'Ampezzo einlaufen.

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«Andrea ist eine tolle Persönlichkeit und mit ihrem offenen Umgang mit mentalen Problemen und psychischen Erkrankungen auch ein Vorbild sowie eine Mutmacherin für viele andere Menschen», begründete Chef de Mission Olaf Tabor die Wahl. Christian Schmiedt sei nicht nur ein Pionier in seiner Sportart, sondern habe auch dafür gesorgt, dass Para Snowboard in Deutschland stattfindet – das sei immens wichtig für die Vielfalt des Para Sports in Deutschland. 

Rothfuss zum zweiten Mal Fahnenträgerin

Die 36 Jahre alte Rothfuss hatte die Alpin-Rennen bei ihren sechsten und letzten Paralympics mit dem Slalom beendet. «Es hätte keinen schöneren Abschluss für mich geben können bei den Spielen», sagte sie. Vor 20 Jahren hatte Rothfuss in Turin ihr Paralympics-Debüt gefeiert und mit Slalom-Gold 2014 ihren größten Erfolg gefeiert. Dazu gewann sie 13 weitere Medaillen bei Paralympics.

Bei den Spielen in Sotschi hatte sie bereits bei der Eröffnungsfeier die Fahne getragen. «Dass einem Athleten diese Ehre einmal zuteilwird, ist schon etwas ganz Besonderes. Noch ein zweites Mal die Fahne tragen zu dürfen bei meinen letzten Spielen, ist einfach unbeschreiblich», meinte Rothfuss. Nach einer zweijährigen Auszeit wegen Depressionen hatte sie erst im vergangenen Dezember ihr Comeback gefeiert.

Schmiedt überrascht von Wahl

Für den 37-jährigen Schmiedt waren die Spiele in Italien die zweiten Paralympics nach 2022 in Peking. Wie vor vier Jahren China belegte der einzige deutsche Snowboarder in Cortina im Cross den neunten Platz sowie im Banked Slalom Rang zehn. «Dass die Wahl auf mich fallen könnte, damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet und bin völlig überrascht. Es ist etwas ganz Besonderes. Ich freue ich sehr und werde die deutsche Fahne ordentlich schwingen», sagte der Betriebsprüfer.

Bei der Eröffnungsfeier in Verona waren Alpin-Ass Anna-Lena Forster und Para-Eishockeyspieler Jörg Wedde das deutsche Fahnenträger Duo.

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