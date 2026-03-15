Paralympische Winterspiele

Vierte Medaille: Para-Athletin Wicker holt Langlauf-Silber

Nach drei Biathlon-Erfolgen in Italien sichert sich Anja Wicker nun auch im Langlauf ihre erste Paralympics-Medaille. Zuvor hatte sie das Podest nur ganz knapp verpasst.

Anja Wicker jubelt über ihre vierte Medaille bei diesen Paralympics. Foto: Martin Schutt/dpa
Anja Wicker jubelt über ihre vierte Medaille bei diesen Paralympics.

Tesero (dpa) - Anja Wicker hat zum Abschluss der Paralympischen Spiele in Italien eine weitere Silbermedaille gewonnen. Im Langlauf über 20 Kilometer sicherte sich die 34-Jährige in der sitzenden Klasse am letzten Wettkampftag Platz zwei hinter der Südkoreanerin Kim Yunji. Bronze ging an die Amerikanerin Oksana Masters, die über weite Strecken des Rennens noch vor der Deutschen gelegen hatte. 

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«Ich habe keine Worte mehr. Ich bin ohne Erwartungen ran gegangen bei dem komischen Wetter. Vom ersten Meter habe ich mein Tempo gefunden und gemerkt, dass der Ski läuft. Der Ski und meine Arme haben gehalten», sagte Wicker freudestrahlend. «Der Traum war, überhaupt eine Medaille hier zu gewinnen. Aber die letzten acht Jahre habe ich so hart an meiner Langlaufform gearbeitet. Da jetzt auf dem Podium zu stehen, ist wirklich die Krönung.» 

Paralympics 2030 als neues Ziel? 

Im Biathlon hatte Wicker, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, im Langlaufstadion von Tesero bereits Silber im Einzel sowie Bronze in Verfolgung und Sprint gewonnen. Ihre insgesamt siebte Paralympics-Medaille ist gleichzeitig die erste in einem Langlauf-Wettbewerb. Bei ihren dritten Paralympics hatte die Stuttgarterin im klassischen Langlauf-Sprint über 10 Kilometer Bronze nur um 1,5 Sekunden verpasst.

Mit Blick auf die Zukunft und die Paralympics in vier Jahren in den französischen Alpen erklärte Wicker kurz nach ihrem siebten Rennen bei diesen Spielen: «Es war auf keinen Fall mein letztes Rennen. Vier Jahre sind schon noch mal der Plan. Wenn alles so körperlich gut geht und es mir weiterhin so viel Spaß macht, dann werden es nochmal vier Jahre.»

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