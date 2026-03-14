Winter-Paralympics in Italien

Tränen zum Abschluss: Alpin-Ass Forster Slalom-Vierte

Bei den Winter-Paralympics sind die Alpin-Wettbewerbe der Frauen beendet. Im Slalom hat Anna-Lena Forster keinen Grund zum Jubeln. Fahnenträgerin Andrea Rothfuss verabschiedet sich hingegen zufrieden.

Dynamisch im Stangenwald: Anna-Lena Forster. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Dynamisch im Stangenwald: Anna-Lena Forster.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Alpin-Ass Anna-Lena Forster hat bei den Winter-Paralympics in Italien ihre vierte Medaille hauchdünn verpasst. Trotz einer starken Aufholjagd im zweiten Lauf blieb der 30 Jahre alte Monoskifahrerin im Slalom nur der vierte Platz. Lediglich 0,08 Sekunden fehlten ihr auf der Tofana-Piste von Cortina d'Ampezzo im letzten alpinen Frauen-Wettbewerb der Spiele auf den Bronzerang. Auf Siegerin Zhang Wenjing aus China hatte Forster 0,43 Sekunden Rückstand.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Jetzt gerade ist es brutal bitter. Es tut schon sehr weh», sagte Forster mit Tränen in den Augen. Es sei ihr vorher schon bewusst gewesen, dass Slalom das schwierigste Rennen werde, weil der Hang so flach sei und man schwer Zeit herausfahren könne. «Dass es so brutal wird, hätte ich nicht gedacht. Im zweiten Lauf habe ich nochmal gezeigt, was ich kann. Es hat nicht gereicht, das tut weh und muss ich erstmal verarbeiten», bekannte sie. Zuvor hatte sie bereits Gold in der Abfahrt und im Riesenslalom sowie Silber in der Super-Kombination gewonnen und war lediglich im Super-G leer ausgegangen.

Abschied und Lust auf mehr

Andrea Rothfuss, die an diesem Sonntag in Cortina gemeinsam mit Snowboarder Christian Schmiedt die deutsche Fahne bei der Abschlussfeier tragen wird, war hingegen mit sich im Reinen. Ihr letztes paralympisches Rennen beendete die 36-Jährige mit Rang sieben, nachdem sie zuvor Vierte in der Abfahrt und im Riesenslalom sowie Sechste in der Super-Kombination war. Voll im Soll sei sie damit, sagte sie. 

«Ich bin hierhergekommen und habe gesagt: Ein Top-Acht-Ergebnis wäre schön. Ich bin vier Rennen gefahren statt der zwei, die geplant. Also für mich das ein kompletter Erfolg. Ich fühle mich immer noch ein bisschen wie in einem Traum», meinte Rothfuss. Wegen Depressionen hatte sie zwei Jahre pausiert und hatte erst im vergangenen Dezember ihr Comeback gefeiert.

Paralympics-Debütantin Maya Fügenschuh wurde im Slalom Zehnte, nachdem sie zuvor mit ihrer Begleitläuferin Johanna Holzmann im Riesenslalom Rang neun belegt hatte. «Es ist einfach keine Selbstverständlichkeit, alle vier Läufe ins Ziel zu bringen. Daher bin ich mega happy, dass wir alle vier Läufe ins Ziel gebracht haben», sagte die mit 17 Jahren jüngste deutsche Starterin.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Andrea Rothfuss und Christian Schmiedt tragen deutsche Fahne
Paralympics-Abschlussfeier

Andrea Rothfuss und Christian Schmiedt tragen deutsche Fahne

Die Winter-Paralympics in Italien werden beendet. Nun steht das deutsche Fahnenträger-Duo bei der Abschlussfeier fest. Andrea Rothfuss und Christian Schmiedt werden nicht allein einlaufen.

14.03.2026

Gefragt wie ein Weltstar: Forster gewinnt zweites Gold
Winter-Paralympics in Italien

Gefragt wie ein Weltstar: Forster gewinnt zweites Gold

Anna-Lena Forster hat schon wieder Grund zu ausgelassenem Jubel. Die alpine Monoskifahrerin gewinnt bei den Winter-Paralympics ihr zweites Gold. Dahinter steckt auch ausgefeilte Technik.

12.03.2026

Drama und Medaillen für Langläufer und Alpin-Ass Forster
Winter-Paralympics in Italien

Drama und Medaillen für Langläufer und Alpin-Ass Forster

Ärger und Jubel im Langlauf: Leonie Walter wird bestraft, Sebastian Marburger und Linn Kazmaier holen Medaillen. Auch Alpin-Ass Anna-Lena Forster hat bei den Paralympics wieder Grund zur Freude.

10.03.2026

Silber in Super-Kombination: Forster gewinnt zweite Medaille
Winter-Paralympics in Italien

Silber in Super-Kombination: Forster gewinnt zweite Medaille

Erst ein Super-G, dann ein Slalom: Anna-Lena Forster gewinnt nach einer Aufholjagd in der Kombination ihre zweite Medaille.

10.03.2026

Mit Werkzeugkoffer und Favoritenlast: Forster will genießen
Vierte Winter-Paralympics

Mit Werkzeugkoffer und Favoritenlast: Forster will genießen

Zum vierten Mal ist Anna-Lena Forster bei Winter-Paralympics, zum zweiten Mal deutsche Fahnenträgerin. Die alpine Skirennfahrerin berichtet über ihre ersten Eindrücke und ihre spezielle Vorbereitung.

06.03.2026