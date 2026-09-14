Bundesliga

Bayern-Coach begeistert: «Wünsche Elversberg das Allerbeste»

Der FC Bayern erlebt im Saarland einen warmherzigen Empfang. Trainer Kompany ist begeistert und möchte in der nächsten Saison gern wiederkommen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany (r) würde in der nächsten Saison gern wieder nach Elversberg kommen. Foto: Uwe Anspach/dpa
Bayern-Trainer Vincent Kompany (r) würde in der nächsten Saison gern wieder nach Elversberg kommen.

Spiesen-Elversberg (dpa) - Vincent Kompany schwärmte nach dem 2:1-Arbeitssieg des FC Bayern bei der SV Elversberg über den Premieren-Trip des Rekordmeisters in den kleinsten Bundesliga-Ort der Geschichte. «Wir sind in der Region von Tausenden Menschen warm aufgenommen worden. Ich habe das so noch nie erlebt», sagte der Bayern-Coach. «Dafür möchte ich mich bedanken.»

Der warmherzige Empfang im Saarland war selbst für Kompany, der in der Fußball-Welt viel rumgekommen ist, etwas Besonderes. «Als wir ins Hotel kamen, dachte ich, da ist ein Festival. Aber es waren einfach nur Fans, die auf uns gewartet haben», berichtete der 40 Jahre alte Belgier und fügte hinzu: «Wir sind viel gewohnt. Aber das war eine andere Erfahrung und ist ein Extra-Grund, warum ich Elversberg das Allerbeste wünsche, damit wir nächstes Jahr wieder hierherkommen können.»

Auch sportlich gab es viel Lob für den Sensations-Aufsteiger, der die Bayern hart forderte. «Wir haben gegen einen mutigen und intelligenten Gegner gespielt, der viel Leidenschaft gezeigt hat. Es war eklig - und das meine ich als Kompliment. Es war ein schwieriger Tag für uns», resümierte Kompany.

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Münchner Bank-Power entscheidend für den Sieg

Erst als der Münchner Coach beim Stand von 1:1 mit Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz und Alphonso Davies vier frische Kräfte von der Bank brachte, neigte sich die Waage zugunsten des Favoriten. «Das war brutal. Danach rollte der bayerische Zorn auf uns zu», sagte Elversbergs Trainer Vincent Wagner.

Harry Kane bewahrte den FC Bayern mit seinem Siegtor vor einem Ausrutscher in Elversberg. Foto: Uwe Anspach/dpa
Harry Kane bewahrte den FC Bayern mit seinem Siegtor vor einem Ausrutscher in Elversberg.

Ähnlich sah es Harry Kane. «Bei der Art und Weise, wie wir spielen und bei unserer Intensität ist es wichtig, frische Spieler zu haben. Egal, wer beginnt oder von der Bank kommt, jeder muss bereit sein, 110 Prozent zu geben. Das hat man heute gesehen, als die Jungs reingekommen sind. Wir hatten mehr Energie, waren im Eins-gegen-eins direkter und hatten gegen Ende noch deutlich mehr Möglichkeiten», resümierte der englische Starstürmer. 

Nach den Treffern von Lennart Karl (26. Minute) und Maurice Krattenmacher (61.) war es dann wieder einmal Kane höchstselbst, der die Bayern erlöste. «Manchmal muss man etwas länger warten, als man es erwartet. Aber es war schön, heute das Tor zu machen und damit zum Sieg beizutragen. Das waren wichtige drei Punkte», sagte er.

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