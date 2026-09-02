Bayern ohne Glanz im DFB-Pokal weiter

Osnabrück (dpa) - Nach einer Schrecksekunde zu Beginn hat Titelverteidiger Bayern München doch noch weitgehend problemlos die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Der Rekord-Pokalsieger gewann beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück mit 4:1 (2:1) und löste als letzter Club das Zweitrundenticket.

Damit haben erstmals seit 18 Jahren alle 18 Erstligisten die Auftakthürde erfolgreich gemeistert. Die Auslosung für die zweite Runde findet am Samstag ab 17.45 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. «Wir haben bis zum Ende Gas geben. Vor dem Spiel war uns schon klar, dass es ein schwieriger Test wird. Deshalb freuen wir uns einfach, dass wir gewonnen haben», sagte Bayern-Torwart Jonas Urbig bei Sky.

Vor 15.741 Zuschauern im ausverkauften Osnabrücker Stadion an der Bremer Brücke brachte Robin Meißner den Zweitligisten in der fünften Minute völlig überraschend in Führung. Harry Kane (18.) und Tom Bischof (24.) drehten die Partie mit ihren Treffern aber noch vor der Pause. Michael Olise (73.) und erneut Kane (86.) per Foulelfmeter machten alles klar für die Bayern. «Es war kein leichter Abend. Der Schlüssel für den Erfolg war unsere Disziplin», befand Kane in der ARD.

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Musiala noch nicht im Kader

Bei den Bayern feierte Jamal Musiala noch nicht sein Comeback. Trainer Vincent Kompany zeigte sich mit der Entwicklung des Jungstars zwar zufrieden, ließ dessen Rückkehr aber auch für das Wochenende im Bundesligaspiel beim Aufsteiger FC Schalke 04 offen. «Ich möchte dem Jungen nicht mehr Druck machen, als er jetzt schon hat», sagte Kompany beim TV-Sender Sky vor dem Pokal-Duell mit dem Zweitligisten über Musiala.

Foto: David Ebener/dpa Robin Meißner (m) brachte Osnabrück in Führung.

Der 23-Jährige fehlte dem FC Bayern zuletzt nach zwei Zusammenbrüchen auf dem Rasen innerhalb kurzer Zeit wegen einer neurologischen Erkrankung. Beim Offensivspieler musste die Medikation angepasst werden. «Es geht ihm gut, es geht ihm besser. Wenn es so weiterläuft, wird es nicht mehr lange dauern. Das hoffen wir natürlich», ergänzte Kompany.

Traumtor von Meißner

Der Meistercoach hatte ansonsten trotz der großen Favoritenrolle eine ganz starke Startelf auf den Platz geschickt. Kane, Joshua Kimmich, Luis Diaz, Olise - sie alle waren dabei. Doch für das erste Highlight im stimmungsvollen Stadion an der Bremer Brücke sorgte ein Osnabrücker.

Es waren noch keine fünf Minuten gespielt, da hämmerte Meißner die Kugel aus 30 Metern unhaltbar für Urbig in die Maschen. Die kleine Osnabrücker Arena explodierte nahezu, so groß war der Jubel über die Führung des VfL. «Ein absolutes Traumtor», lobte Osnabrücks Trainer Timo Schultz. Auch Urbig zollte dem Schützen seine Anerkennung: «Der knallt das Ding in den Winkel. Wahnsinn.»

Foto: David Ebener/dpa Der VfL Osnabrück stemmte sich mit aller Macht gegen den großen FC Bayern.

Die Münchner waren kurz beeindruckt, schlugen dann aber eiskalt zurück. Zunächst nutzte Kane einen Osnabrücker Abwehrfehler zum Ausgleich, dann brachte Bischof die Gäste in Führung und rückte die Verhältnisse in diesem Erstrunden-Duell wieder zurecht. Der Zweitligist stemmte sich aber vor den Augen von Bundes-Verteidigungsminister und VfL-Fan Boris Pistorius (SPD) weiter mit aller Kraft gegen die Münchner Übermacht und hielt die Partie damit bis zur Pause offen.

Bayern im Kontrollmodus