Bayern-Spezialist Alonso und eine Kampfansage von Rolfes

München (dpa) - Nach dem großen Sieg des Titelverteidigers im gefühlten Pokal-Finale waren in der Münchner Arena überall strahlende Leverkusener zu sehen. Trainer Xabi Alonso war «sehr stolz» auf seine Mannschaft: «Hier zu gewinnen gegen Bayern, die in dieser Saison sehr gut gespielt haben, ist top», schwärmte der Spanier nach dem in Überzahl erkämpften 1:0 (0:0).