Beste verletzt: Kein Länderspiel-Debüt für Heidenheimer

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, reiste der 25-Jährige von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim aus dem Teamhotel bei Frankfurt/Main ab. Nagelsmann hatte bereits am Mittwochabend in einer Fan-Pk von der Blessur berichtet und einen Ausfall Bestes für die Partien am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon gegen Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande befürchtet.