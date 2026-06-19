Basketball

Bologna und Nationalmannschaft: Doppeljob für Coach Mumbrú

Doppelte Herausforderung für Alex Mumbrú: Trotz DBB-Regel darf er Nationalteam und Virtus Bologna gleichzeitig coachen. Der Verband macht diesmal eine Ausnahme.

Nationalcoach Álex Mumbrú trainiert in der neuen Saison auch Bologna. Foto: Anke Waelischmiller/dpa
Nationalcoach Álex Mumbrú trainiert in der neuen Saison auch Bologna.

Bologna (dpa) - Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú wird in der kommenden Saison gleichzeitig auch Coach des italienischen Euroleague-Clubs Virtus Bologna werden. «Wir haben uns im DBB intensiv beraten, sehr gute Gespräche mit Álex und mit Virtus Bologna geführt und sind zu der Entscheidung gekommen, ihm diese Doppelfunktion zu ermöglichen», sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball-Bundes. «Für Bundestrainer Mumbrú hat die Nationalmannschaft weiterhin eine herausragende Bedeutung, für ihn sind die kommenden Qualifikationsfenster sehr wichtig.»

Der 47 Jahre alte Europameister-Trainer ist seit August 2024 im Amt und war bereits vor seinem Engagement als deutscher Nationalcoach Vereinstrainer in Valencia. «Ich bin dem DBB sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt und die Chance eröffnet, Head Coach bei einem Euroligisten zu sein», erklärte Mumbrú.

Álex Mumbrú soll die deutsche Nationalmannschaft zur WM 2027 führen. Foto: Harry Langer/dpa
Álex Mumbrú soll die deutsche Nationalmannschaft zur WM 2027 führen.

Eigentlich gilt beim DBB die Regelung, dass ein Bundestrainer nicht parallel einen Club trainieren darf. Bei Mumbrús Vorgänger Gordon Herbert hatte der DBB nach den Olympischen Spielen 2024 dem Weltmeister-Coach eine Doppelfunktion untersagt. Herbert zog es damals zum Bundesligisten FC Bayern München. «Er wird uns auch weiterhin mit großer Begeisterung und mit vollem Einsatz als Bundestrainer zur Verfügung stehen. Gemeinsam gibt es noch viele Ziele», betonte Weiss mit Blick auf die jetzige Ausnahme für Mumbrú.

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