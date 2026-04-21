Basketball

Cavs gewinnen mit Schröder zweites Playoff-Spiel in NBA

Die Cleveland Cavaliers geben sich im zweiten Playoff-Spiel keine Blöße, vor der Reise nach Kanada führt das Team von Dennis Schröder 2:0. Die Knicks dagegen patzen zu Hause gegen Atlanta.

Die Cavaliers mit Donovan Mitchell haben beide Heimspiele zum Auftakt der Playoffs gewonnen. Foto: Sue Ogrocki/AP/dpa
Die Cavaliers mit Donovan Mitchell haben beide Heimspiele zum Auftakt der Playoffs gewonnen.

Cleveland (dpa) - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers auch das zweite Playoff-Spiel in der NBA gewonnen. Gegen die Toronto Raptors holten die favorisierten Cavs ein 115:105. In der Best-of-Seven-Serie fehlen der Mannschaft jetzt noch zwei Siege zum Einzug in die nächste Runde. Die beiden kommenden Partien finden in Toronto statt. 

Donovan Mitchell mit 30 Punkten und James Harden mit 28 Zählern dominierten die Partie für Cleveland, Evan Mobley kam auf 25 Punkte und acht Rebounds. «Das war ein Spiel der Superstars. Diese drei führen uns an», sagte Cavaliers-Trainer Kenny Atkinson. «Die haben die wichtigen Würfe getroffen, ich glaube, James hatte in der zweiten Halbzeit vier geklaute Bälle, also auch exzellente Abwehrarbeit. Evan war defensiv richtig gut und Don hat ein paar unglaubliche, außerirdische Würfe getroffen. Deswegen sind sie Stars.»

Schröder kam in 14 Minuten auf dem Parkett auf fünf Punkte. Aus dem Spiel traf er nur einen von fünf Würfen, verwandelte aber alle Freiwürfe und bereitete vier Körbe für Mitspieler vor. Die Cavaliers erzwangen 22 Ballverluste bei den Raptors.

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