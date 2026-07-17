Fußball

Dankert als Video-Assistent im WM-Finale dabei

Große Ehre für Bastian Dankert: Der deutsche Schiedsrichter ist beim WM-Endspiel als Video-Assistent im Einsatz. Das Finale wird von einem Referee aus Slowenien geleitet.

Bastian Dankert ist beim WM-Finale als Video-Assistent im Einsatz. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa
Bastian Dankert ist beim WM-Finale als Video-Assistent im Einsatz. (Archivbild)

East Rutherford (dpa) - Der deutsche Schiedsrichter Bastian Dankert wird beim WM-Finale als Video-Assistent im Einsatz sein. Der Fußball-Weltverband FIFA berief den 46-Jährigen für das Endspiel in East Rutherford zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag (21.00 Uhr MESZ). 

Dankert ist international einer der erfahrensten Video-Schiedsrichter. Das Finale ist sein insgesamt zwölfter Einsatz beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA, jeweils sechsmal war er als Video-Assistent und als unterstützender Video-Assistent gefordert.

Schiedsrichter aus Slowenien pfeift Finale

Die Partie als Schiedsrichter leiten wird der Slowene Slavko Vincic. Für den 46-Jährigen ist es sein erstes WM-Finale. Im Turnier kommt er zum vierten Mal zum Einsatz, zuvor pfiff er unter anderem das 2:0 von Co-Gastgeber Mexiko gegen Ecuador im Sechzehntelfinale. Sein zuvor größtes Endspiel war das Champions-League-Duell von Real Madrid und Borussia Dortmund (2:0) im Jahr 2024.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dass ein europäischer Schiedsrichter das WM-Finale eines Teams aus Europa gegen eines aus Südamerika pfeift, ist nicht ungewöhnlich. Der Endspielsieg Argentiniens vor vier Jahren gegen Frankreich in Katar wurde vom Polen Szymon Marciniak geleitet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Siebert pfeift Champions-League-Finale
Fußball

Siebert pfeift Champions-League-Finale

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert wird beim Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal auf dem Platz stehen. Für den 42-Jährigen ist es das größte Spiel in diesem Jahr.

11.05.2026

Als einziger Deutscher: Zwayer pfeift bei der Fußball-WM
XXL-Turnier

Als einziger Deutscher: Zwayer pfeift bei der Fußball-WM

Bei der WM gibt es so viele Spiele wie noch nie. Entsprechend sind mehr Unparteiische dabei. Auch Deutschland ist vertreten. Zudem sind sechs Frauen dabei.

09.04.2026

EM-Final-Schiedsrichter pfeift erstes Italien-Duell
Fußball-Nationalmannschaft

EM-Final-Schiedsrichter pfeift erstes Italien-Duell

Die UEFA setzt einen ihrer besten Referees für das Viertelfinal-Hinspiel der Nationalmannschaft in Italien an. Der Franzose Letexier könnte entscheidende Bedeutung auch für das Rückspiel haben.

18.03.2025

Ein Bergsträßer Schiedsrichter pfeift sogar ein Länderspiel
Fußball

Ein Bergsträßer Schiedsrichter pfeift sogar ein Länderspiel

Die Bergsträßer Kreisschiedsrichtervereinigung ist gut aufgestellt, doch neue Schiedsrichter werden immer gebraucht. Verdiente Mitglieder werden geehrt.

17.12.2023

Schiedsrichter

Siebert pfeift DFB-Pokal-Finale in seiner Heimatstadt Berlin

22.05.2023