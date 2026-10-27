DFB-Pokal

Danks besucht Kompany und Kimmich vor Rückkehr gegen BVB

Beim FC Bayern geht es vor dem Pokalspiel gegen Magdeburg vor allem um Personalien. Wie geht es dem Trainer? Ein Update gibt es auch zum Mittelfeldchef.

Joshua Kimmich soll nach einem privaten Schicksalsschlag in dieser Woche wieder Ball sein. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Joshua Kimmich soll nach einem privaten Schicksalsschlag in dieser Woche wieder Ball sein. (Archivbild)

München (dpa) - Bayern Münchens Co-Trainer Aaron Danks hat nach einem Besuch bei Chefcoach Vincent Kompany im Krankenhaus ein Update zum Gesundheitszustand des 40 Jahre alte Belgiers gegeben. «Er ist in guter Stimmung. Es sieht so aus, dass es jeden Tag besser wird», sagte Danks in der Pressekonferenz vor dem Zweitrunden-Spiel des Titelverteidigers im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Wann Kompany die Klinik verlassen kann, ist aber weiter offen.

Es gebe weiter «keine großen Prognosen», wie es nach dem Zusammenbruch des Trainers am vergangenen Freitag weitergehe, berichtete Danks. «Er ist sehr ruhig und bekommt alle Zeit, sich zu erholen», sagte Danks, der das Team aktuell als Chef betreut. «Wir haben gute Gespräche geführt. Aber die hatten nichts mit Fußball oder Taktik zu tun. Er hat gefragt, wie es uns geht.»

«Extreme, die das Leben zu bieten hat»

Beim FC Bayern erleben sie gerade sehr wechselvolle Emotionen. «Man sieht die Extreme, die das Leben zu bieten hat. Die große Freude, die Harry gestern erlebt hat. Und die Momente, die wir in den letzten Wochen hatten», sagte Danks mit Blick auf den Gewinn des Ballon d'Or durch Torjäger Kane und die schwierigen Momente mit Kompany oder auch einem Todesfall im engsten Familienkreis von Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich. 

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Jonas Urbig wird auch im Pokal wieder im Bayern-Tor stehen. Manuel Neuer fehlt weiter angeschlagen. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Jonas Urbig wird auch im Pokal wieder im Bayern-Tor stehen. Manuel Neuer fehlt weiter angeschlagen. (Archivbild)

Der 31 Jahre alte Mittelfeldchef wird gegen Magdeburg noch einmal fehlen. Kimmich könnte aber beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag in der Allianz Arena wieder dabei sein. «Wir erwarten, dass er diese Woche zurückkehren wird», äußerte Danks auf Nachfrage.

Neuer fehlt auch im Pokal

Für Torwart Manuel Neuer (Fuß) und Nationalspieler Jamal Musiala (Aufbau nach Muskelverletzung) kommt das Magdeburg-Spiel noch zu früh. Jonas Urbig wird damit im Pokal erneut im Tor stehen. Auch Luis Díaz fehlt noch verletzt. Vor einer raschen Rückkehr stehen Minjae Kim und Aleksandar Pavlović, die beim 3:1 am vergangenen Sonntag in Freiburg gefehlt hatten.

 

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