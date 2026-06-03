Fußball-Nationalmannschaft

Das bringt der erste Tag in Amerika für Nagelsmann

Der Bundestrainer hat nach der Ankunft in den USA keine Atempause, das WM-Training der Nationalmannschaft geht sofort weiter. In Chicago soll es auch ein Update zur Fitness von Torwart Neuer geben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Ankunft am Teamhotel in Chicago. Foto: Christian Charisius/dpa
Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Ankunft am Teamhotel in Chicago.

Chicago (dpa) - Julian Nagelsmann hat keine Zeit für einen Jetlag. Der Bundestrainer macht am Tag nach der Ankunft in Chicago sofort weiter mit der Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft - und zwar hinter geschlossenen Türen. Zuschauen ist jetzt nicht mehr erlaubt. Für den späten Vormittag Ortszeit - 18.00 Uhr in Deutschland - hat Nagelsmann die erste Übungseinheit für Kapitän Joshua Kimmich und dessen Kollegen angesetzt. 

Auf dem Gelände des Clubs Chicago Fire aus der Major League Soccer trainiert die DFB-Elf für die WM-Generalprobe an diesem Samstag (20.30 Uhr/RTL) gegen Co-Gastgeber USA. Torwart-Rückkehrer Manuel Neuer arbeitet weiter daran, für das dann vorgesehene Länderspiel-Comeback fit zu werden. 

Manuel Neuer steigt aus dem DFB-Bus in Chicago. Foto: Christian Charisius/dpa
Manuel Neuer steigt aus dem DFB-Bus in Chicago.

Ob der 40-Jährige gegen das US-Team tatsächlich erstmals seit zwei Jahren wieder im DFB-Tor stehen wird, muss noch entschieden werden. Nagelsmann hatte angekündigt, in Chicago ein Update zu Neuers Wadenverletzung zu geben. 

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Trainer steigt als Letzter aus dem Bus

Am Dienstagabend (Ortszeit) war das DFB-Team von rund 50 Fans und Schaulustigen am Hotel Waldorf Astoria in Chicago empfangen worden. Neuer stieg als erster Spieler aus dem Bus. Nagelsmann ließ seinem Kader den Vortritt, bevor er den Fans kurz zuwinkte und dann das Hotel durch den abgesperrten Seiteneingang betrat. 

Etwas später traf auch noch Kai Havertz ein, der nach dem verlorenen Finale der Champions League mit dem FC Arsenal erst jetzt in die WM-Vorbereitung einsteigt. 

Spaziergang zum Lake Michigan

Erster Programmpunkt in Chicago war ein frühabendlicher Spaziergang mit dem Team zum nahen Lake Michigan, um nach dem achtstündigen Flug aus Frankfurt die Beine auszuschütteln. Am Montag reist die Nationalmannschaft ins WM-Quartier in Winston-Salem in North Carolina weiter. Die erste Turnierpartie findet am 14. Juni (19.00 Uhr) in Houston gegen Curaçao statt.

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