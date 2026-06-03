Das bringt der erste Tag in Amerika für Nagelsmann

Chicago (dpa) - Julian Nagelsmann hat keine Zeit für einen Jetlag. Der Bundestrainer macht am Tag nach der Ankunft in Chicago sofort weiter mit der Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft - und zwar hinter geschlossenen Türen. Zuschauen ist jetzt nicht mehr erlaubt. Für den späten Vormittag Ortszeit - 18.00 Uhr in Deutschland - hat Nagelsmann die erste Übungseinheit für Kapitän Joshua Kimmich und dessen Kollegen angesetzt.

Auf dem Gelände des Clubs Chicago Fire aus der Major League Soccer trainiert die DFB-Elf für die WM-Generalprobe an diesem Samstag (20.30 Uhr/RTL) gegen Co-Gastgeber USA. Torwart-Rückkehrer Manuel Neuer arbeitet weiter daran, für das dann vorgesehene Länderspiel-Comeback fit zu werden.

Foto: Christian Charisius/dpa Manuel Neuer steigt aus dem DFB-Bus in Chicago.

Ob der 40-Jährige gegen das US-Team tatsächlich erstmals seit zwei Jahren wieder im DFB-Tor stehen wird, muss noch entschieden werden. Nagelsmann hatte angekündigt, in Chicago ein Update zu Neuers Wadenverletzung zu geben.

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Trainer steigt als Letzter aus dem Bus

Am Dienstagabend (Ortszeit) war das DFB-Team von rund 50 Fans und Schaulustigen am Hotel Waldorf Astoria in Chicago empfangen worden. Neuer stieg als erster Spieler aus dem Bus. Nagelsmann ließ seinem Kader den Vortritt, bevor er den Fans kurz zuwinkte und dann das Hotel durch den abgesperrten Seiteneingang betrat.

Etwas später traf auch noch Kai Havertz ein, der nach dem verlorenen Finale der Champions League mit dem FC Arsenal erst jetzt in die WM-Vorbereitung einsteigt.

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