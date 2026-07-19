Fußball-WM

Das Spiel, das die Welt fesselt: Tuchels versöhnender Erfolg

Thomas Tuchel verwandelt Buhrufe in Jubel: Nach dem historischen 6:4 gegen Frankreich feiert England seine beste WM-Platzierung seit 1966.

Thomas Tuchel lächelt wieder. Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa
Thomas Tuchel lächelt wieder.

Miami (dpa) - Zwischen Thomas Tuchels Wandlung vom Buhmann zum Helden lagen nicht einmal zwei Stunden. Es waren allerdings spektakuläre, ja historische 100 Minuten Fußball, die Englands Nationaltrainer wieder eine Perspektive und vor allem das Wohlwollen der Öffentlichkeit verschafften.

Das Ergebnis des kleinen Finals bei dieser WM gegen Frankreich hätte auch drei Fußminuten weiter südlich auf einer Anzeigetafel stehen können. Dort, wo in Miami jedes Jahr das Tennisturnier ausgetragen wird. Mit 6:4 besiegte das in der ersten Halbzeit entfesselt spielende England die als WM-Favorit gestarteten Franzosen. Der dritte Platz ist die größte WM-Leistung einer englischen Mannschaft seit dem Titelgewinn 1966.

Buhrufe vor dem Anpfiff

«Das ist die erste Medaille seit 60 Jahren, die erste Medaille im Ausland. Ich hoffe, die Spieler sehen das», sagte Tuchel. Vor dem Anpfiff waren noch Buhrufe durch das Stadion gehallt, als das Foto des 52-Jährigen am Ende der Mannschaftsaufstellung auf der Anzeigetafel gezeigt worden war. Unverzeihlich schien die Niederlage im Halbfinale gegen Argentinien, als man nach Ansicht von Experten und Fans feige eine Führung verteidigte und diese ab der 85. Minute noch aus der Hand gab.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine Halbzeit später stand es bereits 4:0. Und am Ende schrieb der «Daily Star», dass die ganze Welt von dem Spiel gefesselt worden sei. Tuchel entschied, «den Anker zu liften, und England überrollte ein lustloses Frankreich.» Der «Guardian» urteilte, das Spiel «zählte zu den Höhepunkten des Turniers» und es sei «wirklich fantastisch» gewesen.

Bukayo Saka (M) erzielte drei Treffer für England. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Bukayo Saka (M) erzielte drei Treffer für England.

Doch so wenig sich Tuchel nach dem Argentinien-Spiel auf die Schwarzmalerei einlassen wollte, so sehr verweigerte er sich nun den Lobeshymnen. «Wir erlauben es uns fast nicht, damit zufrieden zu sein, weil wir so ehrgeizig sind. Wir wollten ins Finale kommen, deshalb schmerzt es», sagte Tuchel. «Es gibt vieles, auf das man stolz sein kann, aber dennoch werden viele von uns nicht glücklich sein.»

Hendersons Rede

Bei der Ehrung für den dritten Platz wurde noch einmal deutlich, wie richtig Tuchel mit seiner Nominierung lag. Kopfschütteln hatte er im besten Fall geerntet, als er den hochbegabten Phil Foden und Cole Palmer kein WM-Ticket gegeben hatte.

Stattdessen schaffte es der 36 Jahre alte Jordan Henderson in den Kader, der beim Mittelklasseclub Brentford spielt. An diesem schwülen Sommerabend in Miami war es dann Henderson, der den nur zu Trainingszwecken mit in die USA gereisten Torwart Jason Steele zum Podest rief und ihm seine Medaille umhängte. Die englischen Fans hinter dem Tor grölten begeistert. Es war kein Zufall, dass Jude Bellingham nach seinem Tor zum Endstand direkt zu Henderson gelaufen war und ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben hatte.

Jude Bellingham (r) lief nach seinem Tor zu Jordan Henderson. Foto: Marta Lavandier/AP/dpa
Jude Bellingham (r) lief nach seinem Tor zu Jordan Henderson.

Auch vor dem Anpfiff spielte der erfahrene Ex-Liverpooler eine Schlüsselrolle. «Jordan Henderson hat eine großartige Rede im Hotel gehalten, um uns in die richtige Stimmung zu bringen», berichtete Tuchel. «Es gibt noch eine Lücke zu den Top Drei der Welt und die wollen wir schließen. Damit haben wir heute angefangen.»

Verteidiger Djed Spence, der auf seiner Position zu den Entdeckungen des Turniers zählt, sieht in dem dritten Platz den Beginn von etwas Großem. «Es ist das beste Ergebnis seit 1966. Ich denke, das kann ein Sprungbrett für uns sein. Und im nächsten Turnier bringen wir hoffentlich etwas nach Hause.»

Thomas Tuchel (l) auf dem Podest für den WM-Dritten. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Thomas Tuchel (l) auf dem Podest für den WM-Dritten.

Das nächste Turnier ist die EM 2028 in Großbritannien und Irland. Bis dahin dürfte Tuchel Ruhe haben, wenn die Ergebnisse stimmen. Auf Scharmützel mit den zahlreichen und wortgewaltigen Ex-Nationalspielern wird er sich weiterhin nicht einlassen. «Das Beste, was du tun kannst, ist auf dem Platz zu reagieren und den nächsten Sieg holen», sagte er. «Alles andere ist nur reden und das bringt dir keine Punkte. Ich bin froh über die Reaktion und wie wir gespielt haben.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Buhrufe und Spektakel: Tuchel wird mit England Dritter
Fußball-WM

Buhrufe und Spektakel: Tuchel wird mit England Dritter

Buhrufe für Tuchel, ein 4:0 zur Halbzeit und Mbappé überholt Messi: Der WM-Krimi um Platz drei liefert Drama, Rekorde und ein emotionales Spektakel in Miami.

19.07.2026

Tuchels England-Debüt mit Rückkehrern und königlichem Lob
WM-Qualifikation

Tuchels England-Debüt mit Rückkehrern und königlichem Lob

Mit royaler Rückendeckung startet Thomas Tuchel als Nationaltrainer Englands, Prinz William spricht schon vom WM-Titel 2026. Der Coach verzichtet zur Premiere dabei auf einen formschwachen Star.

14.03.2025

Tuchel will WM-Titel mit England: «Zweiter Stern» auf Trikot
Neuer Nationalcoach

Tuchel will WM-Titel mit England: «Zweiter Stern» auf Trikot

Er ist geholt worden, um England den ersten großen Titel seit 1966 zu bescheren. Thomas Tuchel weiß das und gibt genau das als sein Ziel als neuer Nationalcoach an.

16.10.2024

Medien: Thomas Tuchel wird neuer englischer Nationalcoach
Als erster Deutscher

Medien: Thomas Tuchel wird neuer englischer Nationalcoach

Das Fußball-Mutterland setzt ab jetzt wohl auf einen Deutschen. Der ehemalige Bayern-Coach Thomas Tuchel soll Medien zufolge einen Vertrag als englischer Nationaltrainer unterschrieben haben.

15.10.2024

England-Kapitän

Buhrufe für Englands Henderson nach Saudi-Arabien-Wechsel

Der Wechsel von Jordan Henderson nach Saudi-Arabien sorgt in England für heftige Reaktionen. Beim ersten Heim-Länderspiel danach wird er ausgebuht. Trainer Gareth Southgate hat eine klare Meinung.

14.10.2023