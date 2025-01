Erleichterung bei Biathleten nach erstem Staffel-Podest

Ruhpolding (dpa) - Philipp Nawrath heizte den zehntausenden Biathlon-Fans in der Chiemgau-Arena noch einmal ein, ehe er das erste Podest einer deutschen Männerstaffel in dieser Saison euphorisch bejubelte. Gemeinsam mit Justus Strelow, Danilo Riethmüller und Johannes Kühn musste sich der deutsche Schlussläufer beim Biathlon-Heimspiel in Ruhpolding nur den Seriensiegern aus Frankreich (6 Nachlader) und den zweitplatzierten Schweden (10) geschlagen geben.