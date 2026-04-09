Deutschen Tennis-Frauen droht erneuter Abstieg

Oeiras (dpa) - Den deutschen Tennis-Frauen droht beim Billie Jean King Cup der nächste Abstieg. Das Team von Cheftrainer Torben Beltz verlor in Oeiras nahe Lissabon auch das zweite Spiel gegen Schweden mit 1:2. Schon das Auftaktduell gegen die gastgebenden Portugiesinnen hatte die DTB-Auswahl mit 1:2 verloren.

Der Traum von der schnellen Rückkehr in die Weltgruppe hat sich damit erledigt. Stattdessen könnte es im schlimmsten Fall nun sogar zum Abstieg in die Regionalgruppe II kommen. Die vier am schlechtesten platzierten Mannschaften steigen ab.

Das entscheidende Doppel gegen die Schwedinnen verloren Tessa Brockmann und Ella Seidel mit 2:6, 4:6 gegen Caijsa Wilda Hennemann/Lisa Zaar. Am Mittwoch hatte Noma Noha Akugue zunächst das erste Einzel gegen Hennemann mit 6:7 (6:8), 4:6 verloren. Seidel wahrte im Anschluss vor sehr spärlicher Kulisse durch ein 6:1, 6:3 gegen Außenseiterin Kajsa Rinaldo Persson die Chance auf den Sieg. Doch im abschließenden Doppel platzte diese Hoffnung.

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Am Nachmittag gegen Dänemark

Im abschließenden Duell heute Nachmittag geht es nun noch gegen Dänemark. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, hätte die DTB-Auswahl Gruppenerster werden und in der K.o.-Phase unter die besten drei Mannschaften kommen müssen. Diese Chance besteht nun nicht mehr. Stattdessen droht ein weiterer Abstieg.