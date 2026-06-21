«Deutsches Epos»: Pressestimmen zum 2:1-Sieg des DFB-Teams

Toronto (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht nach dem 2:1 (0:1)-Sieg gegen die Elfenbeinküste vorzeitig in der K.-o.-Runde der WM. Das schreibt die internationale Presse zum deutschen Weiterkommen.

USA

«The Athletic»: «Deutschland bricht der Elfenbeinküste das Herz. Ist Deniz Undav der beste Einwechselspieler der Weltmeisterschaft?»

England

«Daily Mail»: «Deniz Undav ist ein geborener Torjäger für Deutschland - sein Doppelpack als Einwechselspieler versenkt die Elfenbeinküste.»

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«The Sun»: Der Super-Joker Deniz Undav sicherte seinem Team mit einem Herzschlagfinale in der Nachspielzeit den Sieg – doch erst, nachdem der junge „Elefant“ Yan Diomande gedroht hatte, „Die Mannschaft“ regelrecht zu überrollen.»

«Guardian»: «Deniz Undavs Doppelpack beschert Deutschland einen dramatischen Last-Minute-Sieg gegen die Elfenbeinküste. Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt wird Deutschland in der K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft spielen.»

«Telegraph»: «Julian Nagelsmann erweist sich bei der diesjährigen Weltmeisterschaft als Meister der Einwechslungen, denn Deutschland hat sich zum ersten Mal seit 2014 wieder einen Platz in der K.-o.-Runde gesichert.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Deutschland, der Held ist Undav. Er kommt rein und dreht das Spiel. Die Elfenbeinküste hätte mehr verdient, aber nachdem sie nach einer Stunde einen Gang zurückgeschaltet hatte, wurde sie von Undav, Nagelsmanns verlässlichem Joker, in der 94. Minute auf bittere Weise um den Lohn gebracht. Wieder einmal hat sich der deutsche Charakter durchgesetzt.»

«Corriere dello Sport»: «Ein überragender Undav besiegelt das deutsche Comeback mit einem Doppelpack. Nagelsmann jubelt, er hatte an der Seitenlinie wie ein Löwe gekämpft und in der 60. Minute die entscheidenden Wechsel gemacht. Das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador ist nur noch Formsache.»

«La Repubblica»: «Undav kommt rein und verwandelt Deutschland.»

Spanien

«Marca»: «Deutsches Epos. Undav bewahrt Deutschland vor Problemen. Er wird eingewechselt, erzielt einen Doppelpack und dreht die Partie gegen eine starke Elfenbeinküste. Deutschlands erster echter Härtetest wäre beinahe gescheitert. Für die Deutschen nahm die Partie ein glückliches Ende.»

«Mundo Deportivo»: «Deutschland ist wieder ein Stück näher dran, Deutschland zu sein. Nach zwei Weltmeisterschaften, in denen er nicht über die Gruppenphase hinausgekommen ist, feiert der viermalige Weltmeister ausgelassen den Einzug in die K.-o.-Runde. Stuttgarts Stürmer Deniz Undav avancierte dabei zum unerwarteten Helden.»

Frankreich

«L'Equipe»: «Ein echter Kampf. Die Elfenbeinküste und Deutschland lieferten sich am Samstag in einem festlich gestimmten Stadion in Toronto ein Spiel von großer Intensität. Sie schenkten sich nichts, doch am Ende war es Deutschland, das sich ganz zum Schluss mit einem Treffer von Deniz Undav den zweiten Sieg im zweiten Spiel sicherte.»

«Le Figaro»: «Undav als "Gamechanger".»

Österreich

«Kronen-Zeitung»: «Undav sei Dank! Deutschland zittert sich zu Sieg.»

«Kurier»: «Und dann kam das zweite WM-Gruppenspiel, dann kam der erste Härtetest gegen das robuste und unerschrockene Team von der Elfenbeinküste und auf einmal fanden sich die deutschen Höhenflieger am harten Boden der Realität und auf der Verliererstraße wieder. Doch es gibt ja noch Deniz Undav. Der Joker wurde zum Retter der deutschen Fußballnation und sicherte seinem Team mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit den 2:1-Erfolg und den Einzug in die K.o.-Phase.»

Schweiz

«Blick»: «Die WM 2018? Vorbei nach der Vorrunde als Titelverteidiger. Die WM 2022? Ebenfalls zu Ende nach der Gruppenphase. In Nordamerika benötigt Deutschland lediglich zwei Spiele, um das zu erreichen, was vor acht respektive vier Jahren nicht gelang: der Einzug in die K.o.-Phase. Möglich macht's Deniz Undav, der Super-Joker der Deutschen.»

Niederlande:

«AD»: «Deutschland steht in der K.-o.-Runde. Deniz Undav ist gegen die Elfenbeinküste mit zwei Treffern als Joker der Held. Undav spielte in der Saison 2019/20 noch beim SV Meppen in der Dritten Liga von Deutschland.»

«De Telegraaf»: «Deutschland entkommt in den Schlussminuten einer Blamage gegen eine starke Elfenbeinküste. Wie so oft schlagen die Deutschen in den Schlussminuten zu: 2:1. Dadurch haben sie einen Platz in der K.o.-Phase sicher.»

Portugal

«A Bola»: «Deutschland bricht der Elfenbeinküste das Herz und zieht in die K.-o.-Runde ein. Deutschlands Erfolgsgeheimnis kam von der Bank. Zwei Geistesblitze und eine Portion Glück sichern den Sieg.»