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Super-Joker Undav und ein WM-Geschenk für seine Frau

Deniz Undav ist der deutsche Held von Toronto. Der Stuttgarter wendet nach seiner Einwechslung das Spiel gegen die Elfenbeinküste. Ist so einer nicht zu schade als Joker? Muss er in die Startelf?

Ball und Schütze im Tor. Kai Havertz läuft jubelnd zu Deniz Undav (l). Foto: Tom Weller/dpa
Ball und Schütze im Tor. Kai Havertz läuft jubelnd zu Deniz Undav (l).

Toronto (dpa) - Als Super-Joker Deniz Undav eigentlich schon alle Fragen beantwortet hatte, bekam er beim Verlassen der Bühne doch noch eine zugerufen. Was er denn mit der Auszeichnung für den Man of the Match mache? Die schmucklose Trophäe eines FIFA-Sponsors hatte er zuvor beim Austausch mit den Reportern die gesamte Zeit wie einen wirklich wertvollen Fußball-Pokal in der linken Hand gehalten. 

«Die geht zur Frau», antwortete der von Fans, Mitspielern und auch dem Bundestrainer im WM-Stadion von Toronto bejubelte Matschwinner nach dem 2:1 (0:1) im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Und der 29-Jährige zeigte dabei sein typisch verschmitztes Deniz-Undav-Lächeln. Ob sich seine Tanja wirklich über den Bier-Kelch freut?

 

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Egal. Deutschland hat beim Turnier in Amerika seinen ersten Star, der von aller Welt bestaunt wird. Und das US-Portal «The Athletic» stellte prompt die Frage: «Ist Deniz Undav der beste Einwechselspieler der Weltmeisterschaft?»

«Ich versuche einfach, meinen Job zu machen»

Zwei Einwechslungen, drei Tore, dazu noch zwei Torvorlagen beim 7:1 gegen Curaçao: Diese Quote verdient das Prädikat Weltklasse. «Ich versuche einfach, meinen Job zu machen», sagte Undav. Nach einer Stunde kam er rein, wendete die Partie quasi im Alleingang mit seinem Doppelpack und dem Siegtor tief in der Nachspielzeit.

Kollektiver Jubelrausch: Mitspieler und auch die Reservisten stürmen zu Deniz Undav nach dem Siegtor in der Nachspielzeit. Foto: Tom Weller/dpa
Kollektiver Jubelrausch: Mitspieler und auch die Reservisten stürmen zu Deniz Undav nach dem Siegtor in der Nachspielzeit.

Neun Tore in elf Länderspielen. Ist dieser formstarke Undav nicht mehr als ein Joker, sondern ein Mann für die Startelf, ein 90-Minuten-Stürmer? «Das liegt am Bundestrainer. Er trifft die Entscheidung», sagte der Stuttgarter. Seine Taten sprechen eindeutig für ihn.

Das sagt Nagelsmann zur weiteren Undav-Rolle

Und was sagte Julian Nagelsmann nach dem vorzeitigen Gruppensieg mit Blick auf die nun mindestens zwei weiteren Partien zum Vorrundenabschluss gegen Ecuador und anschließend im Sechzehntelfinale? Der Chef über die Aufstellung mochte sich spontan nicht festlegen. 

«Es gibt verschiedene Ansätze. Du kannst sagen, ja warum soll ich seinen Flow jetzt brechen?», erklärte Nagelsmann zum Festhalten am Joker-Status von Undav: «Er kam zweimal rein, hat zweimal Tore gemacht und letztes Mal auch Tore vorgelegt. Man kann aber auch sagen, ja klar, super Leistung, lass' ihn mal von Beginn an spielen. Wir werden beides diskutieren, auch mit Deniz.»

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