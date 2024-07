DFL terminiert: Bayern gegen Bayer am Samstagabend

Frankfurt/Main (dpa) - Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Rekordmeister FC Bayern München und Titelverteidiger Bayer Leverkusen wird als Topspiel an einem Samstagabend ausgetragen. Die Partie ist am 28. September um 18.30 Uhr (Sky) und damit zur Oktoberfest-Zeit in der Münchner Arena angesetzt, wie aus der zeitgenauen Terminplanung der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervorgeht.