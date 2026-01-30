Australian Open

Djokovic entthront Sinner: Im Finale gegen Alcaraz

Novak Djokovic greift bei den Australian Open nach seinem elften Titel. In Melbourne ringt er den Titelverteidiger in fünf packenden Sätzen nieder. Jetzt fordert er die Nummer eins.

Novak Djokovic lieferte sich mit Jannik Sinner einen tollen Fight über fünf Sätze. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa
Novak Djokovic lieferte sich mit Jannik Sinner einen tollen Fight über fünf Sätze.

Melbourne (dpa) - Novak Djokovic ist nur noch einen Sieg von seinem 25. Grand-Slam-Titel entfernt. Der 38 Jahre alte Serbe gewann bei den Australian Open im Halbfinale gegen Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien mit 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 und steht damit in Melbourne vor seinem elften Triumph.

Im Endspiel trifft Djokovic, der im vergangenen Jahr bei allen vier Grand-Slam-Turnieren im Halbfinale ausgeschieden war, auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Der Spanier hatte im ersten Halbfinale in einem epischen Duell Alexander Zverev in 5:27 Stunden mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 niedergerungen, obwohl er ab Ende des dritten Satzes mit Krämpfen zu kämpfen hatte.

Djokovic, der im Achtelfinale kampflos weitergekommen war und im Viertelfinale von der verletzungsbedingten Aufgabe von Lorenzo Musetti aus Italien profitiert hatte, verwandelte gegen Sinner nach 4:09 Stunden seinen dritten Matchball. Sollte die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt am Sonntag im Endspiel gewinnen, hätte er endlich auch einen Grand-Slam-Titel mehr als die Australierin Margaret Court.

