Djokovic entthront Sinner: Im Finale gegen Alcaraz

Melbourne (dpa) - Novak Djokovic ist nur noch einen Sieg von seinem 25. Grand-Slam-Titel entfernt. Der 38 Jahre alte Serbe gewann bei den Australian Open im Halbfinale gegen Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien mit 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 und steht damit in Melbourne vor seinem elften Triumph.

Im Endspiel trifft Djokovic, der im vergangenen Jahr bei allen vier Grand-Slam-Turnieren im Halbfinale ausgeschieden war, auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Der Spanier hatte im ersten Halbfinale in einem epischen Duell Alexander Zverev in 5:27 Stunden mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5 niedergerungen, obwohl er ab Ende des dritten Satzes mit Krämpfen zu kämpfen hatte.