Australian Open

Verletzung von Musetti rettet Djokovic in Melbourne

Novak Djokovic steht in Melbourne kurz vor dem Aus. Dann muss sein Gegner plötzlich wegen einer Verletzung aufgeben.

Novak Djokovic stand in Melbourne kurz vor dem Aus. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP/dpa
Novak Djokovic stand in Melbourne kurz vor dem Aus.

Melbourne (dpa) - Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic ist ein Viertelfinal-Aus bei den Australian Open wohl nur durch eine Verletzung seines Gegners erspart geblieben. Der 38 Jahre alte Serbe lag gegen Lorenzo Musetti mit 0:2-Sätzen zurück, als der bis dato brillant aufspielende Italiener beim Stand von 6:4, 6:3, 1:3 aus seiner Sicht offensichtlich wegen Adduktorenproblemen aufgeben musste. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Musetti den zehnmaligen Melbourne-Champion phasenweise vorgeführt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er war der deutlich bessere Spieler, ich war quasi schon auf dem Weg nach Hause», sagte Djokovic nach dem plötzlichen Ende der Partie in der Rod Laver Arena. «Wenn man in einem Viertelfinale 2:0-Sätze vorne liegt und das Match komplett unter Kontrolle hat, dann ist es extrem bitter, verletzt aufgeben zu müssen», sagte die langjährige Nummer eins. «Er hätte heute der Gewinner sein sollen, ohne Zweifel.»

Schon Gegner vor Achtelfinale verletzt

Djokovic, der wegen einer Verletzung des Tschechen Jakub Mensik bereits kampflos ins Viertelfinale eingezogen war, trifft am Freitag im Halbfinale entweder auf Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien oder auf den Amerikaner Ben Shelton. Die Partie findet heute um 9.30 Uhr MEZ (Eurosport) statt. Im anderen Halbfinale trifft Alexander Zverev am Freitag auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanien.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vor French Open: Djokovic und Murray beenden Zusammenarbeit
Tennis

Vor French Open: Djokovic und Murray beenden Zusammenarbeit

Ende für ein Traumduo. In der Krise wechselt Novak Djokovic den Trainer - und das kurz vor den French Open.

13.05.2025

Tennis

Zverev im Finale der Australian Open - Djokovic gibt auf

24.01.2025

Australian Open

Sinner stoppt «schockierten» Djokovic in Melbourne

Der König von Melbourne ist entthront. Novak Djokovic kassiert im Halbfinale der Australian Open eine ganze bittere Niederlage. Sein Gegner zieht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier ins Finale ein.

26.01.2024

Australian Open

Djokovic kommt in Schwung: Sieg im 100. Spiel in Melbourne

Novak Djokovic kommt bei den Australian Open langsam in Fahrt. Zum ersten Mal in diesem Jahr gibt er keinen Satz ab.

19.01.2024

Grand Slam in Down Under

Wer stoppt Novak Djokovic in Australien?

Das erste Highlight des Tennis-Jahres steht an: die Australian Open. Die Favoriten unterscheiden sich nicht von denen 2023. Dennoch ist einiges anders.

08.01.2024