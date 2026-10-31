Formel 1

Eine Winzigkeit: Antonelli Zweiter um eine Tausendstel

Platz zwei im letzten Freien Training für den Bald-Weltmeister. Kimi Antonelli muss sich um eine Tausendstelsekunde geschlagen geben. Die, die ihn theoretisch noch abfangen können, sind langsamer.

Er kann an diesem Sonntag Weltmeister werden. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Er kann an diesem Sonntag Weltmeister werden.

Mexiko-Stadt (dpa) - Kimi Antonelli hat im letzten Freien Training vor der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko-Stadt die Bestzeit um eine Winzigkeit verpasst. Der 20 Jahre Italiener, dem im Rennen an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) der neunte Platz für den vorzeitigen WM-Titelgewinn reicht, musste sich Titelverteidiger Lando Norris im McLaren um eine Tausendstelsekunde geschlagen geben. 

Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Antonellis Teamkollege George Russell, der wie Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari zumindest noch rechnerisch Titelchancen hat, kam nicht über Rang sieben hinweg. Der Brite hat als WM-Zweiter 123 Punkte Rückstand, Rekordweltmeister Hamilton, Sechster im Training, 124. 

Holt Antonelli mindestens zwei Punkte, können beide Verfolger den Italiener nicht mehr abfangen. Nico Hülkenberg kam im dritten Freien Training im Audi auf den 11. Rang.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Formel-1-Krönung rückt näher: Antonelli im Trainingssoll
Nach Viruserkrankung

Formel-1-Krönung rückt näher: Antonelli im Trainingssoll

Ein-Top-Vier-Platz wäre weit mehr als nötig: Kimi Antonelli hat die Hoffnung auf seine Krönung am Sonntag weiter genährt. Ex-Champion Verstappen spricht derweil Klartext über einen Ex-Teamkollegen.

31.10.2026

Antonelli nach Wackelsitz knapp geschlagen
Formel 1

Antonelli nach Wackelsitz knapp geschlagen

Für die Tagesbestzeit reicht es bei Kimi Antonelli nicht. Nachdem er über einen wackligen Sitz geklagt hat, gibt er aber ordentlich Gas.

24.10.2026

«Fighter» Antonelli: Norris siegt vor Sommerpause
Formel 1 in Budapest

«Fighter» Antonelli: Norris siegt vor Sommerpause

Vor 40 Jahren feiert die Formel 1 im damaligen Ostblock Premiere. Im letzten Grand Prix vor der Sommerpause beeindruckt Lando Norris. Kimi Antonelli rast noch auf das Podest. Nico Hülkenberg strahlt.

26.07.2026

Hamilton rast knapp vor Antonelli zur Sprint-Pole
Formel 1 in England

Hamilton rast knapp vor Antonelli zur Sprint-Pole

Lewis Hamilton ist vor den heimischen Fans in England in Topform. Der Rekordweltmeister holt sich die Pole Position für den Sprint.

03.07.2026

Formel 1: Antonelli in Spielbergs Gluthitze nicht zu stoppen
Grand Prix in Österreich

Formel 1: Antonelli in Spielbergs Gluthitze nicht zu stoppen

Max Verstappen startet mit Problemen in den Grand Prix in Spielberg. An der Spitze liegt im Training der WM-Führende, Rekordweltmeister Lewis Hamilton kann zum Auftakt nicht mithalten.

26.06.2026