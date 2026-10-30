Nach Viruserkrankung

Formel 1: Antonelli nach einem Tag Pause gleich auf Touren

Kimi Antonelli musste am Vortag passen - er war nicht ganz fit. Im Auftakttraining legt er dann vielversprechend los. Nur einer ist schneller. Zur Krönung zum Weltmeister würde das locker reichen.

Platz zwei im ersten Freien Training - Antonelli bringt sich für die Krönung in Stimmung. Foto: Moises Castillo/AP/dpa
Platz zwei im ersten Freien Training - Antonelli bringt sich für die Krönung in Stimmung.

Mexiko-Stadt (dpa) - Kimi Antonelli hat nach einem Tag Erholung nach einer Viruserkrankung die eigenen Hoffnungen auf die Formel-1-Krönung in Mexiko-Stadt genährt. Der 20 Jahre alte Italiener, dem im Rennen an diesem Sonntag (21.00 Uhr/Sky) bereits Platz neun reicht, belegte im ersten Freien Training den zweiten Rang. Schneller als Antonelli im Mercedes war nur Charles Leclerc im Ferrari.

Dritter wurde Frederik Vesti - der Mercedes-Nachwuchsfahrer durfte das zweite Silberpfeil-Cockpit für die ersten 60 Übungsminuten von George Russell übernehmen. Auf Rang vier kam Leclercs Teamkollege Lewis Hamilton, der im WM-Klassement mit 124 Punkte Rückstand auf Antonelli als Dritter nur noch eine rechnerische Chance auf den Titel hat. Ebenso wie Russell, der 123 Punkte weniger bisher geholt hat und WM-Zweiter ist. Nico Hülkenberg, der einzige deutsche Pilot im Feld der Motorsport-Königsklasse, belegte im Audi auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez den 13. Platz.

Antonelli war am Tag vorher nicht an der Strecke gewesen. Der Sieger des vergangenen Rennens in Austin sei nicht ganz fit, hatte das Team erklärt. Davon war im Training nicht allzu viel zu sehen. Für den Titel und die Krönung zum jüngsten Weltmeister fehlt Antonelli nicht mehr viel. Er würde mit 20 Jahren Sebastian Vettel als jüngsten Champion ablösen. Der gebürtige Hesse war 2010 bei seinem ersten Triumph über 23 Jahre alt, er holte danach drei weitere Titel in Serie.

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