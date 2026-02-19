Winterspiele

Eiskunstläuferin Liu krönt ihr Comeback mit dem Olympiasieg

Die Kür der Frauen bei den Olympischen Spielen in Italien wird zum Nervenkitzel. In einem spannenden Wettbewerb holt die Amerikanerin Alysa Liu Gold.

Alysa Liu gewinnt Eiskunstlauf-Gold. Foto: Peter Kneffel/dpa
Alysa Liu gewinnt Eiskunstlauf-Gold.

Mailand (dpa) - US-Eiskunstläuferin Alysa Liu hat sich nicht einmal zwei Jahre nach ihrem Comeback mit dem Olympiasieg bei den Winterspielen in Italien gekrönt. Die 20 Jahre alte Weltmeisterin verbesserte sich dank einer nahezu perfekten Kür vom dritten auf den ersten Rang.

Zweite wurde die Japanerin Kaori Sakamoto vor ihrer Teamkollegin Ami Nakai, die mit 17 Jahren ihr olympisches Debüt feierte. Für Sakamoto, die bereits vor vier Jahren Bronze gewann, war der Auftritt in Italien der Abschied von der olympischen Bühne. Nach der Saison beendet sie ihre Karriere.

Doch Liu stahl den beiden Asiatinnen die Show. Sie ist die erste amerikanische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin bei den Frauen seit Sarah Hughes 2002 in Salt Lake City. «Es war so schön, ihre Freude zu sehen, ihre Unbeschwertheit. Sie hat ihre Sprünge mit ganz großer Sicherheit gezeigt», sagte die zweimalige Olympiasiegerin Katarina Witt in der ARD. «Es war eine sehr gute Konkurrenz, nicht so ein Sturzfestival wie bei den Männern.»

Liu vollendet ihr Traum-Comeback

2022 hatte Liu als damals 16-Jährige überraschend entschieden, ihre Karriere zu beenden. Zur Saison 2024/2025 kehrte sie dann zurück und wurde auf Anhieb Weltmeisterin. Nun krönte sie sich vor den Augen von Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin endgültig.

Die amerikanische Meisterin Amber Glenn, die im Kurzprogramm noch schwer gepatzt hatte, verbesserte sich noch vom 13. auf den 5. Platz. Für eine Medaille reichte es trotz der drittbesten Kür aber nicht.

Für Rumänien startende Deutsche wird 17.

Für Deutschland war keine Läuferin dabei, eine in Deutschland gebürtige Sportlerin nahm trotzdem teil. Die für Rumänien startende Julia Sauter belegte den 17. Rang. Als sie 15 Jahre alt war, wurde sie in Deutschland aus dem Kader sortiert, weil sie keine zwei verschiedenen Dreifachsprünge beherrschte. In der Kür sprang sie insgesamt sechs Dreifachsprünge, davon vier verschiedene. 

«Ich unterstütze unsere deutschen Läufer, ich wohne in Deutschland. Ich liebe unsere deutschen Paare und ich feuere die genauso an, aber für meine Karriere ist es das Land Rumänien», sagte Sauter, die in Baden-Württemberg geboren wurde.

