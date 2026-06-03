Fußball-Nationalmannschaft

Erstes Training in Chicago ohne Neuer - Havertz legt los

Keine 19 Stunden nach der Ankunft in den USA steht der deutsche WM-Kader erstmals auf dem Trainingsplatz. Der Teamsenior fehlt drei Tage vor dem finalen Test - aber ein Nachzügler ist dabei.

Daumen hoch am Strand: Wird dieses Zeichen von Manuel Neuer in Chicago auch für die WM-Generalprobe gegen die USA gelten? Foto: Christian Charisius/dpa
Daumen hoch am Strand: Wird dieses Zeichen von Manuel Neuer in Chicago auch für die WM-Generalprobe gegen die USA gelten?

Chicago (dpa) - Das Länderspiel-Comeback von Manuel Neuer bei der WM-Generalprobe gegen die USA bleibt weiter mit einem Fragezeichen versehen. Der 40-Jährige war beim ersten Training der Fußball-Nationalmannschaft nach der Anreise nach Chicago noch nicht mit den Kollegen auf dem Platz dabei, wie der DFB zur Einheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit vermeldete. 

Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nummer eins eingeplante Neuer befinde «sich weiter im Belastungsaufbau», hieß es. Der Bayern-Schlussmann hatte sich am letzten Bundesliga-Spieltag Mitte Mai eine Verhärtung an seiner linken Problemwade zugezogen. Nagelsmann will bei dem Teamsenior keinerlei Risiko eingehen. Trotzdem wäre ein Einsatz und damit auch ein körperlicher Härtetest gegen die USA an diesem Samstag (20.30 Uhr/RTL) schon wichtig. 

Nachzügler Havertz in Aktion

Drei Tage vor dem finalen WM-Probelauf zählte erstmals in der Vorbereitung auch Offensivspieler Kai Havertz zu den 23 Feldspielern, die auf dem Gelände des MLS-Clubs Chicago Fire trainierten. Der 26-Jährige war nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain am Dienstag separat nach Chicago geflogen und dann im Hotel Waldorf Astoria zum Team gestoßen.

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