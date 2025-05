Ex-Coach Klopp mittendrin bei Liverpools Meister-Sause

Liverpool (dpa) - Erfolgstrainer Jürgen Klopp hat die Meistersause seines Ex-Clubs FC Liverpool als Zuschauer voller Freude und Euphorie genossen. Schon vor dem letzten Spiel der Reds stimmte sich der 57-Jährige in seiner Rolle als Edelfan auf die Party des FC Liverpool ein. Klopp sang im Stadion an der Anfield Road gemeinsam mit seiner Ehefrau Ulla laut die Fußballhymne «You'll Never Walk Alone» mit.