Fan-Wut, Ratlosigkeit und Durchhalteparolen: Köln am Abgrund

Köln (dpa) - Auch am Tag nach dem Desaster gegen den abgeschlagenen Letzten SV Darmstadt 98 wurde beim 1. FC Köln keine Perspektive aufgezeigt. Der arg in der Kritik stehende Sportchef Christian Keller wirkte noch immer ratlos und Trainer Timo Schultz schien seine beim 0:2 bitter enttäuschenden Profis erst einmal nicht mehr sehen zu wollen.

Das obligatorische Training am Sonntag fiel aus, erst am Dienstag geht es mit der Vorbereitung auf das nächste direkte Kellerduell beim FSV Mainz 05 am kommenden Sonntag weiter. Es dürfte für den Tabellen-17. aus Köln am 31. Spieltag die wohl letzte Chance sein, noch einmal entscheidend an den Abstiegsrelegationsplatz der Fußball-Bundesliga heranzurücken.