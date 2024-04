Schon am 30. Spieltag: Darmstadt droht Bundesliga-Abstieg

Darmstadt (dpa/lhe) - Für den SV Darmstadt 98 kann ein Jahr nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga schon am 30. Spieltag der sofortige Gang zurück in die 2. Liga feststehen. Sollten die Hessen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln verlieren, ist der Abstieg besiegelt. Trotz der hoffnungslosen Lage am Tabellenende fordert Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht von seiner Mannschaft einen couragierten Auftritt beim Vorletzten in Köln. Man stehe in der Bringschuld, bis zum Saisonende kein Spiel abzuschenken, sagte Lieberknecht. Darmstadt wartet bereits seit 23 Spielen auf einen Sieg.