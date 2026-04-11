Fußball-Bundesliga

FC Bayern mit Bundesliga-Torrekord

Der FC Bayern bricht den alten Torrekord aus den 1970ern – und hat noch fünf Spiele, um weiter nachzulegen. Auch Harry Kane jagt einen persönlichen Meilenstein.

Die Münchner Tormaschinerie läuft auf Hochtouren. Foto: Christian Charisius/dpa
Die Münchner Tormaschinerie läuft auf Hochtouren.

Hamburg (dpa) - Der FC Bayern hat für einen Torrekord in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Leon Goretzka erzielte im Spiel beim FC St. Pauli das zwischenzeitliche 2:0 und damit den 102. Treffer in der Saison. Damit übertrafen die Münchner die alte Bestmarke aus der Saison 1971/72, als Gerd Müller und Co. 101 Tore erzielt hatten.

Bis zum Saisonende haben die Bayern in fünf weiteren Partien die Chance, den Rekord noch deutlich auszubauen. Dazu hat Toptorjäger Harry Kane noch die Chance, die Bestmarke von Robert Lewandowski mit 41 Toren in einer Saison aus der Spielzeit 2020/21 zu übertreffen. Aktuell steht Kane bei 31 Treffern.

Youngster Lennart Karl gelang am vergangenen Spieltag beim 3:2 in Freiburg das 100. Münchner Tor der Saison. Jamal Musiala egalisierte beim Gastspiel am Millerntor schließlich die Bestmarke, ehe Goretzka einen draufsetzte. Kurz darauf ließ Michael Olise ein weiteres Tor folgen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Für die Bayern ist es bereits das dritte Mal in der Bundesliga-Historie, dass sie es mindestens auf 100 Tore in einer Spielzeit bringen. Unter Trainer Hansi Flick kamen die Münchner 2019/20 auf genau 100 Tore, verpassten damals aber ihre Bestmarke aus den 70-er Jahren noch knapp. In der Folge-Saison 2020/21 und in der vergangenen Spielzeit erzielten die Bayern jeweils 99 Treffer.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

FC Bayern stellt Bundesliga-Torrekord auf

vor 1 Stunde

Kane verrät: So jage ich den Lewandowski-Rekord
Torjäger-Geheimnis

Kane verrät: So jage ich den Lewandowski-Rekord

41 Tore in einer Saison lautet die Rekordmarke von Robert Lewandowski. Bayern-Angreifer Harry Kane sagt, mit welcher Taktik er den Bestwert jagt.

04.03.2026

Kane und der Lewandowski-Rekord: Tuchel will Torjäger helfen
Fußball

Kane und der Lewandowski-Rekord: Tuchel will Torjäger helfen

Der Rekord von Robert Lewandowski ist für Harry Kane noch ein gutes Stück entfernt. Trainer Tuchel will dem Torjäger helfen. Er betont, worum es aktuell gehen muss.

27.04.2024

Bundesliga

Bayern halten «Saison am Leben» - Kane jagt Rekord

Warum nicht gleich so? Diese Frage klingt nach der Acht-Tore-Party von Harry Kane & Co. gegen Mainz an. Die Titellust beim FC Bayern ist neu entfacht. Eine Rekordmarke wackelt.

10.03.2024

Bundesliga

Kane jagt Lewandowski-Rekord - «Traue Harry alles zu»

Beim höchsten Bayern-Sieg seit Oktober demonstriert Harry Kane erneut seine Extra-Klasse. Er jagt den Lewandowski-Rekord. Eine andere Bestmarke hat er schon.

09.03.2024