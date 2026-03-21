Weltcup-Finale in Norwegen

Fehlerfrei in Oslo: Biathletin Voigt wird Sechste

Vanessa Voigt trifft im Verfolgungsrennen in Norwegen alle 20 Scheiben. Für das Podest reicht das zwar nicht, die Thüringerin verbessert sich aber von Platz 16 um zehn Ränge.

Vanessa Voigt war erneut beste Deutsche. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Vanessa Voigt war erneut beste Deutsche. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Vanessa Voigt ist im letzten Verfolgungsrennen der Biathlonsaison dank einer fehlerfreien Schießleistung als beste Deutsche Sechste geworden. Beim Weltcup-Finale im norwegischen Oslo hatte die Thüringerin 1:12,0 Minuten Rückstand auf Siegerin Hanna Öberg. Die Schwedin gewann am Donnerstag bereits den Sprint am Holmenkollen. Hinter ihr wurde Julia Simon aus Frankreich Zweite, Rang drei sicherte sich Elvira Öberg aus Schweden und sorgte damit erneut für ein Doppel-Podest der beiden Schwestern. 

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Voigt war als 16. mit fast eineinhalb Minuten Rückstand in den Wettkampf über zehn Kilometer gestartet. Im vorletzten Saisonrennen überzeugte die 28-Jährige mit 20 Treffern bei 20 Schüssen. Vor der Schlussrunde hatte Voigt noch auf dem fünften Platz gelegen, am Ende wurde sie aber noch von der Italienerin Lisa Vittozzi überholt.

Zweitbeste Deutsche wurde Julia Tannheimer (3 Fehler) als Zehnte, Selina Grotian verbesserte sich ohne Strafrunde von Platz 26 auf 14. Auch Janina Hettich-Walz (3) schaffte es als 16. noch unter die Top 20. Marlene Fichtner (1) als 30. und Julia Kink (6) als 54. hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun.

Biathletinnen droht wieder Winter ohne Sieg

Am Sonntag (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport) haben die deutschen Frauen im abschließenden Massenstart die letzte Chance auf einen Sieg. Ohne die nach den Olympischen Winterspielen im Februar zurückgetretene Franziska Preuß sind die Aussichten aber sehr gering. Preuß hatte als Dritte über 12,5 Kilometer in Nove Mesto den einzigen Podestplatz für das Team in einem Einzelrennen geholt. Zuletzt gab es vor zwei Jahren einen Winter ohne Sieg der DSV-Frauen.

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