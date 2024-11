Formel-1-Fahrer legt im Streit mit Weltverbands-Boss nach

Las Vegas (dpa) - Mercedes-Pilot George Russell hat im Konflikt der Formel-1-Fahrer mit dem Motorsport-Weltverband Fia nachgelegt. «Es gibt einige Fahrer, die die Nase voll haben von der Situation und es scheint zu einem gewissen Grad nur in die falsche Richtung zu gehen», sagte der Brite vor dem Grand Prix in Las Vegas in Richtung von Fia-Präsident Mohammed Ben Sulayem und nannte die überraschende Trennung vom deutschen Renndirektor Niels Wittich ein «Paradebeispiel dafür, dass wir eben nicht eingebunden sind in diese Gespräche».