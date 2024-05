«Führungsperson»: Alle schwärmen von Nico Sturm

Sturm ist einer dieser Eishockeyspieler, die jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft hat. Er ist ein sogenannter Zwei-Wege-Stürmer, der sowohl defensiv als auch offensiv seine Stärken hat. Er ist ein Akteur, der in den entscheidenden Phasen einer Partie auf dem Eis steht. «Du weißt genau, wenn die Situation kritisch ist und Nico steht auf dem Eis, wird er die richtige Entscheidung treffen», sagte NHL-Kollege JJ Peterka von den Buffalo Sabres.

«Er gibt uns sehr, sehr viel Stabilität», merkte Peterka an. «Das haben wir im Hinterkopf und das gibt Vertrauen in der Truppe.» Dies rechtfertigt Sturm auf dem Eis. Beim 8:1 am Mittwoch gegen den WM-Dritten Lettland war er an den ersten beiden Treffern beteiligt. Das achte Tor machte der Nordamerika-Profi dann selbst. «Es hat sehr viel Spaß gemacht», sagte der Nationalspieler.