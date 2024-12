Für den verletzten Moritz Wagner: Orlando besiegt Boston

Orlando (dpa) - Diesen Sieg widmeten die Orlando-Magic-Spieler ihrem verletzten Teamkollegen Moritz Wagner. Nach dem 108:104 (43:58)-Erfolg über die Boston Celtics in der NBA rief Cole Anthony im TV-Interview, «dieser hier ist für Mo Wagner», er und seine Teamkollegen formten mit ihren Händen ein Herz in die Kamera. Wagner hatte sich im vorherigen Spiel gegen die Miami Heat einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.