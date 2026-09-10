Judo

Gegner Kiefer gebrochen: Judoka äußert sich zu Prügel-Eklat

Akaki Japaridze prügelt in der Bundesliga einen deutschen Judoka nach dem Kampf krankenhausreif. Er sieht sich in der Ehre verletzt. Gegner Timo Cavelius will «den Gewaltexzess» so nicht stehenlassen.

Deutschlands Olympia-Starter Timo Cavelius (r) wurde Opfer einer Prügel-Attacke. (Archivfoto) Foto: Erik Gruhn/Deutscher Judo-Bund/dpa
Deutschlands Olympia-Starter Timo Cavelius (r) wurde Opfer einer Prügel-Attacke. (Archivfoto)

Leipzig (dpa) - Seine Attacke auf den deutschen Olympia-Starter Timo Cavelius bei einem Bundesliga-Kampf sorgte in der Judo-Szene für Entsetzen, jetzt hat sich der Leipziger Gastkämpfer Akaki Japaridze zu Wort gemeldet. «Jede Form von physischer Aggression im Sport ist inakzeptabel. Ich entziehe mich nicht der Verantwortung für das Geschehene», sagte der Georgier in einer Mitteilung auf seinem Instagram-Kanal.

Der 24 Jahre alte Japaridze vom JC Leipzig hatte den für den TSV Abensberg kämpfenden Cavelius krankenhausreif geprügelt und ihm den Kiefer gebrochen. Warum es zu diesem Ausraster kam, versuchte der Georgier nun zu erklären. Er wolle klarstellen, so schrieb er, dass dieser Vorfall «nicht das Ergebnis von Emotionen» gewesen sei, die durch die sportliche Niederlage ausgelöst wurden. «Der Grund war ein anderer: ehrverletzendes Verhalten des Gegners mir gegenüber, sowohl verbal als auch durch Gesten. Das ist im Sport und im Rahmen der Sportethik ebenso völlig unakzeptabel – und in erster Linie unakzeptabel für mich als Georgier und als Mann», schrieb Japaridze.

Der mittlerweile in seine Heimat zurückgekehrte Georgier postete auf Instagram dazu ein Video vom ersten der zwei Bundesligakämpfe gegen Cavelius im 90-Kilo-Limit. Darauf ist zu sehen, dass der durch Ippon unterlegene Cavelius das Urteil des Kampfrichters nicht hinnehmen möchte, während sich Japaridze dreimal respektvoll verbeugt. Den zweiten Kampf hatte er gegen den Deutschen verloren, dieser zeigte dann eine geballte Faust in Richtung seines Teams und auch in Richtung des Georgiers. Dann prügelte Japaridze plötzlich auf seinen Gegner ein und verletzte ihn im Gesicht schwer.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Cavelius: «Ihn weder verbal beleidigt noch körperlich angegriffen»

Cavelius reagierte auf diese Darstellung. «Dieser Jubel galt meinem eigenen Team und war Ausdruck der Freude über den gewonnenen Kampf. Ich möchte ausdrücklich klarstellen, dass es zu keinem Zeitpunkt meine Absicht war, Akaki Japaridze als Sportler zu demütigen oder ihn aufgrund seiner Herkunft, seiner Nationalität oder seiner Identität als georgischer Mann zu beleidigen», schrieb Cavelius in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Stellungnahme und ergänzte: «Sollte mein Jubel bei ihm dennoch als persönliche Provokation oder Kränkung angekommen sein, bedauere ich, dass er ihn so empfunden hat. Eine solche Wirkung war von mir nicht beabsichtigt.»

Cavelius, der nach dem Vorfall am vergangenen Samstag in der Leipziger Universitätsklinik sofort operiert wurde und seinen Kiefer mit drei Platten fixieren ließ, muss nun noch zehn bis zwölf Wochen warten, bis er wieder kämpfen kann. «Ich bin auf dem Weg der Genesung», sagte Cavelius der dpa. Rückblickend meinte er: «Selbst wenn mein Jubel bei Akaki Japaridze negative Emotionen ausgelöst haben sollte, kann dies einen solchen Gewaltexzess weder erklären noch rechtfertigen. Ich habe ihn weder verbal beleidigt noch körperlich angegriffen.» Die Weltmeisterschaft vom 4. bis 11. Oktober in Baku verpasst der 29 Jahre alte Bayer.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Prügel-Attacke beim Judo: Polizei ermittelt
Judo-Eklat

Nach Prügel-Attacke beim Judo: Polizei ermittelt

Ein Gast-Kämpfer schlägt Olympia-Teilnehmer Timo Cavelius in der Judo-Bundesliga krankenhausreif. Nun wird die Prügel-Attacke weiter aufgearbeitet. Einige Fragen sind offen.

08.09.2026

Olympische Spiele in Paris

Mehr Trauer als Freude: Butkereit holt deutsches Judo-Silber

Judoka Miriam Butkereit erwischt in Paris einen Sahne-Tag und feiert den größten Erfolg ihrer Karriere. Erst im Finale muss sie sich geschlagen geben. Freuen kann sie sich zunächst aber kaum.

31.07.2024

Olympische Spiele

Butkereit im Olympia-Finale - Judoka hat Medaille sicher

Miriam Butkereit beendet die Negativserie des deutschen Judo-Teams in Paris. Die 30-Jährige kämpft sich ins Finale. Schon jetzt ist es der größte Erfolg ihrer Karriere.

31.07.2024

AC-Judoka endlich wieder auf den Matten
Judo

AC-Judoka endlich wieder auf den Matten

Die Talente des AC 92 Weinheim überzeugen beim Pfalzpokal. Der Wiederaufbau nach der Coronapause trägt Früchte

15.06.2024

Ein Rimbacher auf dem Weg zur wahren Judo-Meisterschaft
Judo

Ein Rimbacher auf dem Weg zur wahren Judo-Meisterschaft

Michael Stay von der TG Rimbach hat die Prüfung zum 5. Dan geschafft. Dabei geht es um viel mehr als nur Technik - und es braucht vier Jahre der Vorbereitung.

26.09.2023