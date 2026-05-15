Turnier in Philadelphia

Golfprofis Kaymer und Jäger überraschen bei PGA Championship

Martin Kaymer gelingt bei dem Major-Turnier in den USA ein Top-Start. Was der Golf-Routinier beim Champions-Dinner zu hören bekam, motiviert ihn jetzt besonders.

Martin Kaymer ist stark in die PGA Championship gestartet. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa
Martin Kaymer ist stark in die PGA Championship gestartet.

Newtown Square (dpa) - Die deutschen Golfer Martin Kaymer und Stephan Jäger haben zum Auftakt der 108. PGA Championship in der Nähe von Philadelphia für eine Überraschung gesorgt. Die beiden Profis gehören zu einer Gruppe von sieben Spielern, die das zweite Major-Turnier des Jahres anführen. Auch der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Scottie Scheffler aus den USA liegt mit 67 Schlägen an der Spitze des Feldes. Einen Fehlstart legte dagegen der Masters-Sieger Roy McIlroy hin. Der Weltranglistenzweite aus Nordirland rangiert nach einer schwachen 74er-Runde nur auf dem 105. Platz. 

Der 41-jährige Kaymer, der derzeit noch auf der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour spielt, zeigte im Aronimink Golf Club, dass er immer noch auf hohem Niveau Golf spielen kann. Der Profi aus Mettmann erklärte nach der Runde, dass er jetzt schmerzfrei sei und es genieße, wieder auf dem Platz zu stehen.

Seit 2021 habe er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt - vor allem mit seinem linken Handgelenk. «Alles läuft in die richtige Richtung», sagte Kaymer. «Ich kann trainieren. Es macht Spaß.»

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Titel-Triumph bei der PGA Championship vor 16 Jahren

Kaymer gewann 2010 bei der PGA Championship seinen ersten von zwei Major-Titeln und hat dadurch ein lebenslanges Startrecht bei diesem Turnier. Vier Jahre später siegte der Rheinländer auch bei der US Open. 2022 wechselte Kaymer dann auf die LIV-Tour. 

Vor der PGA Championship sei er beim Champions-Dinner von einem Mann gefragt worden, ob er noch spiele. Kaymer versicherte ihm, dass er hier sei, um anzutreten. «Ich fliege nicht von Europa hierher, um mit euch ein New York Strip (Steak) zu essen. Natürlich spiele ich», schilderte Kaymer die Unterhaltung. «Und das hat mich wirklich motiviert.»

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